Entrevista | Marina Higueras i Jesús Gómez Entrenadora i jugador del Covirán Granada
«Volem guanyar i que tots els jugadors s’ho passin molt bé»
L'entrenadora del conjunt andalús ha dirigit durant molt de temps l'equip i ha creat un vincle molt especial amb ells
També han viscut una experiència de conte els jugadors i tècnics del Covirán Granada, que arribaven a la competició amb la convicció de «guanyar, perquè no m’agrada que m’humiliïn, però també que tots els jugadors comparteixin la pilota i s’ho passin molt bé. Perquè tots són importants i intentem que juguin plegats tot i que és un equip amb molta diferència de nivell», explica l’entrenadora Marina Higueras.
Un d’aquests jugadors és en Jesús Gómez, que qualificava «d’experiència brutal» poder jugar partits a un pavelló ACB i «vestir els colors del teu equip». A més, en el seu cas aquesta experiència positiva va arribar per partida doble, ja que com explica Higueras: «El Jesús va tenir la sort que va ser el Lluís Costa, el seu jugador preferit i amb qui s’identifica perquè comparteixen posició, qui li va donar l’equipació que portarà durant el cap de setmana».
Aquest intercanvi ha estat una de les grans experiències que han viscut els granadins abans d’arribar a Manresa, i això ha fet que «vinguin pletòrics». També hi ha contribuït «que a Granada ens esperin, que sàpiguen que estem competint i que jugadors com el [Jonathan] Rousselle pengés ahir una història on sortissin ells».
El vincle de l’entrenadora amb l’equip és també especial, ja que «els vaig agafar el 2016 i vaig estar amb ells fins abans de la pandèmia, i ara han tornat a confiar en mi per aquesta ocasió». Fins al punt que «les famílies veien que els seus fills no es trobaven bé i no sabien per què, i ells m’ho acabaven dient i així els podíem ajudar».
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís