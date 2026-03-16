Albert Ollé, del CA Olesa, es proclama campió de Catalunya de marató
La competició, que coincidia amb la cursa de Barcelona, també atorga un títol i una plata a l'Avinent Manresa i un or al CA Igualada-Petromiralles
L'atleta del CA Olesa, Albert Ollé, es va proclamar campió de Catalunya de marató en ser el millor dels nostres representants en la cursa que es va fer a Barcelona. Es va imposar amb un temps de 2.17.47 i va quedar per davant de Ricard Pastó, del Xafatolls, plata amb 2.21.22, i de Jordi Muela, del Roots Performance, tercer amb 2.28.29.
Després de la cursa, en què explicava que era debutant en la distància, admetia que "estic content per ser campió, però em pensava que arribaria caminant perquè se m'ha fet eterna. He arriscat molt al principi, però haver vençut és un orgull".
Afegia que "coneixia el recorregut, però s'ha complicat a partir del quilòmetre 35 o 36. Ho hem salvat bastant bé per debutar, amb 2.17. Soc més de llarga distància, però necessito experiència en noves distàncies. Es pot entrenar més la mitja, però amb més temps crec que aquesta serà la meva distància".
A part del triomf d'Ollé, hi va haver dos títols més per als nostres maratonians. Daniel Baraldés, del CA Igualada Petromiralles, va vèncer en la categoria de M40 amb un registre de 2.33.11 que el va deixar vuitè en el total de la cursa. Va superar David Garcia, del Transperfect (2.36.41) i Carlos Gámez, de La Sansi (2.38.43).
Per la seva banda, Manel Sánchez, de l'Avinent Manresa, va guanyar en la categoria M45 amb un temps de 2.35.12. Va derrotar Daniel Bordallo (2.35.42), del CA Vic, i Juan José González Torrano, de l'Athletic Track Tarragona (2.38.08) i va quedar dotzè en el total.
L'Avinent també va sumar una plata. Va ser per a Josep Casals, segon en la categoria de M50 amb un registre de 2.33.13. Va situar-se darrere de Daniel de Palol, del Cornellà Atlètic (2.31.46) i per davant de Miguel Ángel Molina, del Lluïsos de Mataró (2.36.30).
