Judo
Carla Ubasart, de Moià, guanya el bronze en l'Obert Europeu de Varsòvia de judo
La judoka moianesa s'imposa en dos combats de la repesca per pujar al podi després de no haver pogut accedir a la final
La judoka moianesa Carla Ubasart va obtenir la medalla de bronze en la l'Obert Europeu de Varsòvia, puntuable pel Tour continental, que s'ha celebrat aquests dies a la capital polonesa. Ubasart es va refer de no haver pogut entrar a la final de la seva categoria, de menys de 57 quilos, i va guanyar dos combats fins poder pujar al podi.
En la fase inicial, va quedar exempta en la primera ronda i després es va imposar a la polonesa Magdalena Walega, tot i que després va caure contra la seva compatriota Karolina Siennicka, que finalment es quedaria sense metall.
En canvi, en el seu camí de repesca, Ubasart es va sobreposar a les adversitats i va guanyar tres combats. Primer, va superar la francesa Lola Berthet. Tot seguit, va ser millor que la neerlandesa Pleuni Cornelisse i va aconseguir la medalla de bronze, juntament amb la seva companya Malin Wilson. L'or va correspondre a la francesa Ophelie Vellozzi, qui va superar a la final una altra judoka local, Arleta Podolak.
Resultats així confirmen la tornada a l'elit d'una Carla Ubasart que sembla haver deixat enrere definitivament un període de lesions per aconseguir bons resultats internacionals.
