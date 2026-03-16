Carlos Salvador Bilardo: Quan la finalitat justifica els mètodes
Avui fa 87 anys però és possible que no se n’adoni. Dependrà de com estigui de la seva afectació, la síndrome de Hakim-Adams, una malaltia degenerativa i cognitiva. Està provocada per una hidrocefàlia, la pressió al cervell provocada per un augment de líquid a la zona. És un tipus de demència. És paradoxal que passi això a algú que, en els millors moments, tenia una ment tan rebuscada i cercava tots els subterfugis per arribar a l’èxit. Es tracta del campió del món des de la banqueta Carlos Salvador Bilardo.
La seva manera d’entendre l’esport i el futbol van dividir en dos una societat per a la qual aquesta pràctica és una religió com l’argentina. Sobretot des de la banqueta, va fer que els aficionats s’haguessin de manifestar sobre si eren menottistes o bilardistes. Els primers, seguidors de César Luis Menotti, que havia dut el país al seu primer títol mundial el 1978, a casa i durant la dictadura de Videla. Prioritzaven el futbol atractiu, noble i associatiu del seu equip per damunt de qualsevol altra cosa, sovint fins i tot que la victòria.
A l’altra banda, els seguidors de Bilardo, el seleccionador durant el segon títol mundial, el de Mèxic’86, quan Maradona es va erigir com un dels millors jugadors de tots els temps. Tot i disposar d’elements virtusos, el tècnic prioritzava l’efectivitat, fins i tot fent trampes si era necessari. I és que Bilardo havia triomfat al mític Estudiantes de la Plata de final dels anys seixanta i principi dels setanta, un dels equips més durs, per fer servir un eufemisme, de la història. I això marca molt.
Era un interior dret conegut com a Narigón pel tamany del seu nas. Va impulsar l’equip a tres títols de campió de la Copa Libertadores, la Champions d’Amèrica del Sud. Aquell equip era tan extremadament dur, que les formacions europees campiones continentals es negaven a jugar contra ells en la Copa Intercontinental, que aleshores tenia prestigi i decidia qui era el millor del món.
Estimat pels seus i odiats pels rivals, es va retirar aviat, als trenta anys, dels terrenys de joc perquè la seva vocació era fer d’entrenador. Era una persona molt intel·ligent. De fet, havia acabat la carrera de medicina i s’havia especialitzat com a ginecòleg. Aconsellava als seus homes que es posessin a sota per practicar sexe perquè «així es cansen menys». Sovint utilitzava els seus recursos amb mètodes poc gratificants. Encara quan jugava, va ser un dels impulsors de fer servir claus per punxar els rivals en els serveis de còrner. Com a entrenador, és recordat per haver esbroncat el seu metge, quan preparava el Sevilla, per haver atès un jugador de l’altre equip.
Amb Maradona va tenir moments més bons i més dolents, però el va saber portar en el gran èxit del 1986. La seva carrera té moltes anècdotes, com l’extremada superstició que tenia. Algunes de les sortides fan riure i tot. Abans de viatjar al Mundial, va dir als seus homes que «a la maleta posin un vestit i un llençol. El primer és per celebrar si guanyem. El segon, perquè si perdem, ens haurem d’exiliar a Aràbia».
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent