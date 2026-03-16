Judo
El Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès suma cinc ors a la Copa Catalunya Infantil
A part dels judokes campions, la resta de representants de l'equip s'han penjat cinc medalles més de plata i tres de bronze
Regió7
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès va cloure amb tretze metalls la seva participació en la Copa Catalunya en categoria Infantil. L'equip de la regió central ha assolit uns resultats magnífics, amb cinc campionats en les respectives categories de pes, cinc medalles de plata i tres medalles de bronze. Totes elles, a excepció d'un bronze, a la Primera Divisió, i sense poder comptar amb Bruna Rafart, que ja té el passi directe a l'estatal a través del circuit de Copa d'Espanya.
Els ors en categoria femenina van ser per l'esportista de l'Esport7 Suri Gundin en -48 kg; Helena Busquets del Club Judo Moià en -52 kg; i per Noa Lozano, també del gimnàs manresà, que es va imposar en la categoria de més de 63 kg. En categoria masculina, els campions de Catalunya han estat en tots dos casos de l'entitat moianesa. Guillem Domingo es va penjar l'or en la categoria de -55 kg, mentre que Martí Vinyals ho va fer en la de -42 kg.
Es van quedar a les portes del graó més alt del podi les judokes de l'Esport7 Lotta Gállego, en -40 kg, i Nina Rafart, en el seu cas en -48 kg. També va tornar amb una medalla de plata Laia Coma, del Club Judo Moià, en -57 kg, la mateixa categoria en què Júlia Herrero es va penjar un bronze que representava el darrer metall en categoria femenina.
A la masculina, el representant del Club Judo Moià Oriol Corcuera va ser plata en -42 kg, la mateixa plaça que va ocupar Oriol López, del Club Judo Ripoll en -46 kg. També van tornar amb un bronze Damià Bujor, de l'Esport7, en -46 kg, i Èric Fernández, del Club Judo Moià en -38 kg. Aquest darrer, però, a la competició de Segona Divisió.
Cinc campionats catalans que, juntament amb la plaça directa que ocupa Bruna Rafart, sumen sis classificacions assegurades per ser al Campionat d'Espanya, a l'espera de la resolució de les places extra. Una competició que portarà els millors judokes en categoria infantil i cadet de l'estat fins a Palma de Mallorca el cap de setmana del 18 i 19 d'abril. Precisament aquest cap de setmana es disputarà el Campionat de Catalunya en categoria cadet que definirà els esportistes del centre que s'hi classifiquen.
