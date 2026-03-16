Ciclisme
Una exposició centenària que mereix ser observada amb molt Bonavista
La penya ciclista manresana tanca la trilogia d'actes de commemoració del centenari amb l'obertura d'una mostra a la Biblioteca del Casino que estarà oberta quinze dies
La Penya Ciclista Bonavista ha viscut una trilogia d'actes en els darrers dies, amb un repicó incorporat, per celebrar el seu centenari. L'ocasió ho mereixia. Divendres va ser el llibre de Josep Massanés, editat per Zenobita. Dissabte, la inauguració del monòlit al lloc on es va fundar. I aquest dilluns, l'estrena d'una exposició amb desenes d'objectes d'un gran valor simbòlic que ajuden a fer un recorregut sobre rodes per les últimes deu dècades de l'entitat. Parafrasejant el nom de la penya, una mostra per ser observada amb molt Bonavista per tothom qui la vulgui visitar durant els propers quinze dies a la Biblioteca del Casino.
I encara un repicó, perquè els integrants de la penya van evocar diumenge la primera sortida de la seva història, la del 15 de març del 1926 a Sant Martí Sesgueioles, potser amb el mateix esperit que aquells pioners que surten reflectits en els plafons de l'exposició. En l'acte de la seva inauguració, brevet com el nom de les curses que han fet famosa la Bonavista, van intervenir el seu president, Miquel Closa, i el regidor d'Esports de Manresa, Anjo Valentí, que han glossat novament la història de l'entitat.
L'exposició s'estén per tot el vestíbul de la biblioteca i hi ha des d'explicacions, fins a mallots, un tàndem per mirar-se'l i remirar-se'l i infinitat de medalles, trofeus i d'altres elements cedits, en molts casos, pels socis de l'entitat. Closa recordava que "aquí hi ha coses de col·lecció i d'altres que són de família, de caliu, d'amistat i de bon tarannà, el que sempre hem estat a la Penya Ciclista Bonavista". També va voler anunciar a tothom que per al proper 7 de juny hi ha previst el dinar del centenari, que es preveu multitudinari.
Per la seva banda, Valentí comparava la trilogia d'actes "amb una etapa, amb la meta volant, el port de muntanya i l'arribada. Com a entitat podeu estar orgullosos del que heu fet". També ha recordat, parlant del monòlit estrenat dissabte, que "sou la tercera entitat que ofereix un element d'aquest tipus a la ciutat, després del Club Tennis Manresa i del Club Atlètic Manresa".
El regidor manresà també ha tingut paraules pel dominical que aquest diari va dedicar a la penya el passat dia 7, elaborat per Laura Serrat, en què "explicàveu que ara que hi ha pares que tenen nens que comencen a anar amb bicicleta i que tenen por pel perill que hi ha a la carretera, els dieu que els portin a la penya per aprendre'n. Aquest és un exemple de funció social, més enllà de l'esportiva".
La casualitat també ha fet que el centenari de la Penya Ciclista Bonavista coincideixi amb el cinquantenari de la victòria de Josep Pesarrodona a la Vuelta Ciclista a Espanya. Tot i que el seu poble d'origen, Sant Salvador de Guardiola, ja li està dedicant actes, Manresa també s'hi vol sumar i Valentí espera comptar amb el suport de la penya, de la qual també va formar part.
