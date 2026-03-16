La insòlita decisió de Pep Guardiola per buscar la remuntada contra el Real Madrid
El tècnic de Santpedor, entrenador del Manchester City, ha decidit donar el dia lliure a la seva plantilla en la vigília del partit de tornada contra els blancs
Sergio R. Viñas
El Manchester City té aquest dimarts una missió de tons gairebé impossibles. El contundent 3-0 que va encaixar dimecres passat al Santiago Bernabéu, amb tres gols d’un colossal Federico Valverde, deixa l’equip de Pep Guardiola al límit de l’eliminació a la UEFA Champions League. Els anglesos necessiten poc menys que un miracle per avançar als quarts de final.
Davant d’un repte d’aquesta magnitud, el tècnic de Santpedor ha decidit prendre una decisió inaudita: donar dilluns festa als seus jugadors. Tot i que estava anunciat que el City s’entrenaria aquesta tarda, l’entrenador bagenc ha decidit suspendre la sessió en què s’havia de preparar la remuntada davant del Real Madrid.
Ja ho va fer contra el Dortmund
El City, en una decisió com a mínim contraintuïtiva, es presentarà al partit de l’Etihad sense cap entrenament específic. Dissabte va jugar contra el West Ham United i la sessió de diumenge va ser la clàssica de recuperació per als que van ser titulars en aquell partit. Guardiola ha decidit que menys és més… o potser ha buscat un amulet.
I és que, malgrat el caràcter extraordinari de la decisió, és la segona vegada que la pren en aquesta Champions. Guardiola ja va donar descans a la seva plantilla abans d’enfrontar-se al Borussia Dortmund a la fase de lliga… i el City va guanyar aquell partit per 4-1. Un marcador que, contra el Real Madrid, li garantiria la pròrroga.
