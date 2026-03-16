Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fotos Transéquia 2026Papa a MontserratGosseta MarisolVaga ensenyamentAccident C-65
instagramlinkedin

La insòlita decisió de Pep Guardiola per buscar la remuntada contra el Real Madrid

El tècnic de Santpedor, entrenador del Manchester City, ha decidit donar el dia lliure a la seva plantilla en la vigília del partit de tornada contra els blancs

Pep Guardiola en una imatge d'arxiu / El Periódico

Sergio R. Viñas

Barcelona

El Manchester City té aquest dimarts una missió de tons gairebé impossibles. El contundent 3-0 que va encaixar dimecres passat al Santiago Bernabéu, amb tres gols d’un colossal Federico Valverde, deixa l’equip de Pep Guardiola al límit de l’eliminació a la UEFA Champions League. Els anglesos necessiten poc menys que un miracle per avançar als quarts de final.

Davant d’un repte d’aquesta magnitud, el tècnic de Santpedor ha decidit prendre una decisió inaudita: donar dilluns festa als seus jugadors. Tot i que estava anunciat que el City s’entrenaria aquesta tarda, l’entrenador bagenc ha decidit suspendre la sessió en què s’havia de preparar la remuntada davant del Real Madrid.

Ja ho va fer contra el Dortmund

El City, en una decisió com a mínim contraintuïtiva, es presentarà al partit de l’Etihad sense cap entrenament específic. Dissabte va jugar contra el West Ham United i la sessió de diumenge va ser la clàssica de recuperació per als que van ser titulars en aquell partit. Guardiola ha decidit que menys és més… o potser ha buscat un amulet.

Notícies relacionades

I és que, malgrat el caràcter extraordinari de la decisió, és la segona vegada que la pren en aquesta Champions. Guardiola ja va donar descans a la seva plantilla abans d’enfrontar-se al Borussia Dortmund a la fase de lliga… i el City va guanyar aquell partit per 4-1. Un marcador que, contra el Real Madrid, li garantiria la pròrroga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
El Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès suma cinc ors a la Copa Catalunya Infantil

Andreu Claret: "Em vaig menjar pàgines de la revista 'Treball' de camí a la comissaria de Via Laietana"

Un grup de menors roba i amenaça un nen de Sant Joan

Albert Ollé, del CA Olesa, es proclama campió de Catalunya de marató

Un famós de Manresa, entre els cameos de 'Torrente, presidente', quarta millor estrena de la història a Espanya

La Molina registra un rècord històric amb 8.564 esquiadors en un sol dia

Territori reforçarà el servei de bus entre Berga i Barcelona

La Renda Activa d'Inserció (RAI): requisits i mètodes per accedir a l'ajuda de 480 euros mensuals per a persones aturades
Tracking Pixel Contents