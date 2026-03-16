Voleibol
L'AE Vòlei Manresa acomiada la temporada regular a l'Ateneu guanyant el Saragossa (3-1)
El conjunt bagenc manté la quarta posició a la classificació i la setmana vinent tancarà el curs competitiu regular visitant el pavelló del CEV l'Hospitalet
Regió7
L'AE Vòlei Manresa va tancar amb victòria la seva experiència com a local en aquesta fase regular al grup B de Primera Nacional masculina. Els bagencs van superar per un contundent 3-1 l'Indescar Saragossa i manté una meritòria quarta posició a la taula classificatòria. Els manresans acomiadaran la fase regular de la competició aquest diumenge, a domicili, davant de l'Hidropres CEV l'Hospitalet.
El domini local va quedar demostrat des dels primers intercanvis, mostrant-se molt encertats tant en situacions d'atac com de defensa. Un domini que els va permetre jugar a plaer i sense perdre l'ordre, resolent el primer set per un contundent 25-16. Res semblava canviar al segon, que de nou va caure cap al costat manresà per un 25-15 que deixava el partit encarrilat.
Els locals s'agradaven, però els aragonesos no estaven satisfets amb la seva imatge, i amb un cop d'orgull van aconseguir esgarrapar el tercer set per 19-25. Tocava ordenar de nou les posicions damunt del parquet, evitar les errades no forçades i sentenciar el darrer duel a l'Ateneu de la temporada. Dit i fet, mostrant segurament la millor versió de tot el matx, els locals van tancar l'enfrontament amb un quart set que es va resoldre per la via ràpida 25-14.
