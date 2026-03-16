Curses de muntanya
Marc Bernades, d'Igualada, comença la temporada d''skyrunning’ amb un 16è lloc a l'Acantilados del Norte
L'esportista anoienc està consolidant la transició muscular després d'una exigent temporada d'esquí de muntanya i aquest cap de setmana afrontarà la Tenerife Blue Trail
L’atleta anoienc Marc Bernades va encetar diumenge la temporada de curses de muntanya amb una 16a posició a l’Acantilados del Norte que se celebrava a La Palma. L’igualadí arribava a la prova sense un objectiu més enllà de trobar un bon punt de forma abans del seu primer gran objectiu, la Tenerife Blue Trail, i consolidar la transició muscular després de la temporada d’esquí de muntanya.
Els senders estrets i els camins per vorejar penya-segats amb vistes a l’Atlàntic van ser el teló de fons immillorable d’una prova exigent i explosiva a parts iguals de 29 quilòmetres i 2200 metres de desnivell positiu. Una cursa en què es va imposar Manuel Merillas, amb un temps total de 2h31'54'', tot just a 13 segons del rècord del traçat.
El francès Frédéric Tranchand va estar pugnant fins al darrer descens amb Merillas, tot i que un atac final del corredor lleonès li van servir per obrir un forat d'un minut que va mantenir fins a l'arribada. El podi el va completar Alain Santamaria, que va creuar l'arc de meta a quatre minuts del temps del vencedor de la prova canària.
Bernades ja se centra plenament en les grans proves internacionals de l'inici del calendari. La següent, la Tenerife Blue Trail, emmarcada dins del circuit UTMB World Series. Aquesta darrera, un cursa que es disputarà aquest mateix cap de setmana i que no serà tan curta i explosiva, sinó que aposta per un recorregut de distància "ultra" i amb trams més fàcils de córrer.
