Toni Bou celebra el 20è títol sota sostre amb un nou triomf a l'X-Trial de les Nacions
El pilot de Piera va vèncer en la prova per equips juntament amb el seu company d'estructura, Gabriel Marcelli, en la primera cursa que disputava després de proclamar-se campió del món
Toni Bou i Gabriel Marcelli es van endur el cap de setmana un nou triomf a l'X-Trial de les Nacions que es va celebrar al Palau dels Esports San Pablo de Sevilla. El pilot de Piera competia per primera vegada en aquesta prova especial del campionat del món sota sostre juntament amb el seu company a l'equip Repsol Honda, que és també el segon classificat al Mundial. Va ser la primera ocasió en què Bou va poder exhibir el vintè campionat serigrafiat al seu casc.
La parella estatal que conformaven el pilot català i el gallec va ser clarament superior a la resta d'equips que van participar de la cita. Van ser primers amb molta solvència ja des de l'inici, no permetent que cap nació els robés la primera posició en les dues voltes de classificació. Una condició que els obria les portes a la final, i que també els confirmava com el rival a batre. En aquesta fase es va viure una de les sorpreses de la vetllada, ja que la Gran Bretanya i Itàlia van deixar fora de competició el combinat francès.
Ja a la ronda decisiva, la diferència no va fer altra cosa que créixer. Tot just a la tercera zona, l'equip estatal només havia penalitzat dos punts, mentre que el combinat britànic i l'italià n'acumulaven 11 i 18 respectivament. Al final Bou i Macelli només van sumar 4 punts de penalització en total, assegurant-se l'or abans de disputar la darrera de les zones. La plata va ser pels britànics Harry Hemingway i Jack Peace amb 26 punts, i el bronze pels italians Matteo Grattarola i Francesco Titli, que en van acumular 31.
Es tracta del 14è títol del conjunt estatal en aquesta variant sota sostre del Trial de les Nacions, i el desè or per a un Toni Bou exultant que per primera vegada, en competició, podia celebrar la consecució del seu vintè Mundial a l'X-Trial. Una xifra que sumada als 19 que té a l'aire lliure el deixa cada vegada més a prop de tancar el cercle dels 40 Mundials amb 40 anys.
