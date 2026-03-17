Adrià Caso, de l'Avinent, finalitza en setè lloc els estatals sub-18 d'isputats a Antequera
El migfondista de Sant Joan de Vilatorrada va ser el millor atleta de les nostres comarques als campionats
La delegació d’atletes de la Catalunya central que va participar dels Campionats d’Espanya sub-18 de pista curta es va limitar a tres, però tos van donar guerra en les particulars proves. El millor classificat va ser el migfondista de l’Avinent Adrià Caso, que va ser setè en els 800 metres, a les portes de disputar la final. També hi va ser representat el CA Igualada amb els saltadors Isaac Hernández i Blanca Moreno.
L’actuació de Caso va estar totalment condicionada per la mateixa estructura de la competició. En la seva disciplina hi havia cinc semifinals, i només es classificaven els primers de cadascuna d’elles i el millor segon. Una circumstància que el va perjudicar, ja que va ser segon en la primera de les mànegues registrant un temps de 1.55.54. Una marca que no només era la seva millor personal, sinó que li va servir per esmicolar el rècord sub-18 de l’entitat que tenia ell, rebaixant-lo en gairebé 8 dècimes de segon.
Un registre que va ser el cinquè millor temps de tots els semifinalistes, però que no li va servir per tenir l'oportunitat de disputar la cursa final perquè Alexander Harding, de l’ADA Calvià, havia estat el millor segon per 14 centèsimes, i dos primers en altres mànegues tenien temps més lents.
Menys sort van tenir els dos representants del Club Atlètic Igualada Petromiralles, que es van haver de conformar amb un meritori novè i onzè lloc. Isaac Hernández va assegurar-se una novena posició en salt d’alçada. El millor intent de l’atleta de l’entitat igualadina va ser de 1.87 metres, millor marca de la temporada i a 6 centímetres del podi.
L’altra representant del CAI, Blanca Moreno, va ser onzena en la competició de triple salt. L'atleta de l’equip anoienc va protagonitzar un millor intent d'11.41 en el seu primer salt. Un registre que la va deixar lluny dels llocs que donen dret a lluitar medalla.
