Obres al camp del Barça
El Barça valora ampliar el Johan en 10.000 localitats per jugar-hi mentre s’acaba la coberta de l’Spotify Camp Nou
Begoña González
Des que aquest diumenge a la nit Joan Laporta va ser reelegit president del FC Barcelona amb un ampli avantatge sobre el seu rival Víctor Font, els anuncis de les seves intencions per a aquest nou mandat no han deixat de succeir-se. Aquest dimarts, el president blaugrana ha confirmat en una entrevista concedida a Jordi Basté a 'El món a RAC1' que el club valora l’ampliació de 10.000 localitats del Johan Cruyff per traslladar-hi l’activitat del club durant el període que duri la instal·lació de la nova coberta de l’Spotify Camp Nou.
Aquesta alternativa deixaria fora de les opcions un temut retorn a Montjuïc, ja que, segons ha avançat el president de l’entitat barcelonina, l’Ajuntament hi estaria d’acord. Cal recordar que, com ja s’havia comentat anteriorment, els treballs per instal·lar la coberta del nou estadi impossibilitarien l’ús del terreny de joc durant un període de diversos mesos com a màxim, però que probablement coincidirien amb l’inici de temporada. Després d’haver-se especulat amb la possibilitat de demanar a la Lliga una excepció per jugar fora de casa els partits d’aquell període, van sortir a la llum altres alternatives com Montjuïc o el Johan.
"L’alternativa seria el Johan, perquè seria per un espai curt de temps", va confirmar Laporta a l’entrevista. Des del club no volen ni sentir a parlar de Montjuïc, però perquè això sigui viable caldria plantejar-se una ampliació. "La idea és que aquesta ampliació sigui definitiva perquè LaLiga no ens hagi de fer el favor", va comentar recordant l’inici d’aquesta temporada, quan es va permetre jugar al Johan tot i comptar únicament amb 6.000 localitats, quan el mínim era de 8.000. "Volem ampliar el Johan. Se n’ha parlat amb l’Ajuntament, vam veure que no hi estaven en contra. Hi ha un tema dels accessos, que es col·lapsen molt. És assumible i la idea és que hi hagi 10.000 places més", va reconèixer el president electe, assegurant que això el deixaria amb un aforament similar al desaparegut Mini Estadi (15.276 seients).
La renovació de Flick i Deco
Més enllà de l’aspecte físic del terreny de joc, el president electe també ha volgut deixar clares les línies del que vol que sigui el Barça en els pròxims anys, en què s’imagina amb Flick com a entrenador. "Seria la conseqüència que el projecte funciona. ¿Cinc anys? És jove i té molta energia", va dir.
Igualment, Laporta també va expressar la seva voluntat de renovar el compromís amb el director esportiu, Anderson Luis de Souza 'Deco', que es va convertir en una altra de les seves bases electorals. "Està fent una feina extraordinària. Està funcionant molt bé la dupla Deco i Flick i no és fàcil. Espero que Deco vulgui renovar". I pel que fa a la planificació esportiva, Laporta també confia en la continuïtat de Robert Lewandowski, que acaba contracte aquest 30 de juny, perquè "s’ho mereix", ja que va arribar al Barça en "una situació de màxima dificultat" i al club català li va anar "molt bé", així com espera arribar a un acord amb el Manchester United perquè els blaugranes fitxin definitivament Marcus Rashford (ara està cedit) i mantinguin Joao Cancelo.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat