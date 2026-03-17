Esport popular
La desena edició de la Cursa de la Dona de Manresa-Memorial Txell Fusté ja ha exhaurit els dorsals
La prova popular, que des d'enguany serà també una ocasió especial per recordar la manresana traspassada quan pujava al Rulhe, ja ha superat els 1.000 inscrits
En aquesta edició rodona part dels beneficis aniran destinats a un projecte d'Ampans que pretén introduir a l'esport dones de més de 45 anys a la practica esportiva
La Cursa de la Dona de Manresa celebrarà aquest diumenge una dècada d'història apropant l'esport a la ciutadania i reflectint un estil de vida saludable, mentre transmet valors claus per impulsar el feminisme. Els 1.000 dorsals que van posar a disposició dels corredors ja s'han esgotat, tot i que des del Vela Club Fitness, organitzadors de la iniciativa, animen a venir per gaudir d'una matinal plena d'activitats paral·leles a la prova.
Un dels moments més emotius de la jornada serà just abans del tret de sortida de la cursa, quan es faran volar un centenar de globus que serviran per homenatjar la manresana Txell Fusté que va perdre la vida quan pujava al Rulhe el desembre del 2024 i que havia estat molt vinculada al gimnàs. Des de l'organització s'ha explicat que la família assistirà en un acte tan simbòlic com l'esmentat. Abans de l'entrega de trofeus als vencedors de la prova, es lliurarà el primer premi Txell Fusté, que rebrà la nedadora artística manresana Txell Ferré.
A la presentació de la prova hi han assistit els regidors Anjo Valentí i Isabel Sánchez. El regidor d'esports al consistori manresà ha valorat especialment el component socialitzador d'una prova com aquesta: "És un bon motiu perquè ens reunim famílies, amics i persones de tota mena, i per tant un gran esdeveniment de socialització popular a la ciutat". Al seu torn, la regidora de Feminismes i LGTBI també ha apuntat directament al fet que "la cursa implica córrer juntes, caminar juntes, fer equip, un diumenge de dones i homes que inclou els valors que són pilars per a la nostra regidoria".
Tots dos representants municipals han volgut celebrar no només que la prova celebri 10 anys de trajectòria, sinó que ho faci amb les inscripcions esgotades pocs dies després que les obrin. Valentí ha subratllat també l'ajut que impulsa el consistori per a impulsar entitats que promoguin l'esport femení federat, "són 15.000 euros de lliure concurrència, i que enguany es reparteixen entre les 7 entitats que s'hi han acollit". La Cursa de la Dona s'ha beneficiat de 7.000 euros.
Esteve Camps, director de la cursa, ha remarcat el fet que "estem davant d'una prova molt familiar, participativa i reivindicativa, que fa molta ciutat i que omple els carrers de Manresa amb famílies senceres fent esport". Camps ha encoratjat els més menuts de cada casa a inscriure's també a les curses infantils, ja que en aquelles encara queden dorsals a distribuir: "Esperem arribar al centenar de participants entre les tres curses de categories de formació".
La darrera de les novetats d'enguany és precisament que part dels beneficis s'aportaran a un projecte que vehicula Ampans i que té la intenció de fer arribar l'esport a les dones de més de 45 anys que tenen una discapacitat. "Inicien una nova etapa vital en què és molt important el benestar físic i l'emocional que et dona l'esport" explicava Montse Barat, responsables de projectes de la fundació. Els assistents podran descobrir també l'exposició 50 anys de futbol femení a Manresa, que recorda el primer equip de futbol femení que va tenir la ciutat i la seva evolució.
