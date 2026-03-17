LA PRÈVIA DE LA CHAMPIONS
Flick prepara el Barça-Newcastle amb l’oferta de renovació: «No és el moment, però serà el meu últim club»
«Tenim molt temps i no estic pensant a anar a un altre lloc, el Barça serà el meu últim club», argumenta el tècnic
Joan Domènech
Joan Laporta va utilitzar la carta de Hansi Flick com un actiu potent de la candidatura i durant la campanya ja va insinuar que li oferiria la renovació del contracte. Consumada la victòria a les urnes, ho assegura. Tot i que sigui un assumpte que no corre cap pressa. Flick va firmar fins al 2027, amb la qual cosa encara té un any per davant sense que hagi acabat aquesta temporada ni es conegui el desenllaç que tindrà en la recol·lecció de títols.
I Flick considera que «ara no és el moment adequat» per mirar de l’ampliació del seu contracte fins al 2028. No és el moment adequat, deia l’entrenador alemany aquest dimarts, per tractar-se de la vigília de l’eliminatòria de la Champions amb el Newcastle.
Pendent dels resultats
L’anada es va tancar sense solució. L’1-1 concedeix al Barça la condició de favorit, i juga a casa, però en el primer partit anava perdent fins a l’últim minut del temps afegit. El penal a Dani Olmo transformat per Lamine Yamal va evitar la necessitat d’invocar el Camp Nou a una remuntada.
No és el moment adequat tampoc, segons el parer de Flick, perquè «això és futbol», i aquest ampli i vague aforisme apel·la a la volatilitat del joc en si, sobretot en un club gran com el Barça. El color dels resultats transforma un estat de felicitat en una crisi en qüestió de dies i el tècnic no desitjaria veure’s involucrat en un ambient de desconfiança i pres d’un contracte fins al 2028.
L’últim equip
«Està clar que m’agrada treballar aquí, tinc una família fantàstica, un gran ‘staff’ i el recolzament de tothom, però això és futbol», va explicar Flick, que supedita la seva decisió fins a trobar l’oportunitat de capgirar l’assumpte amb els seus més pròxims.
«Tenim molt de temps i no estic pensant a anar a un altre lloc ni res per l’estil. El Barça serà el meu últim club, la meva última feina», va repetir Flick, manifestant de nou que se sent «molt feliç» a Barcelona.
