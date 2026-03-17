Atletisme
L'equip masculí sub-16 de l'Avinent és primer i el femení tercer en el Campionat de Catalunya per equips de pista curta
L'entitat manresana va sumar 12 medalles en total, 2 ors, 6 plates i 4 bronzes que els van impulsar a la classificació
El CA Igualada va ser 10è en el concurs masculí, on va assolir un or, i va ocupar el 12è lloc en el femení
Regió7
Els conjunts masculins i femenins sub-16 de l'Avinent Manresa van completar uns grans Campionats de Catalunya de pista curta per equips que els van permetre ser primers en categoria masculina i tercers en la femenina. Una participació que van saldar amb dotze medalles totals, 2 ors, 6 plates i 4 bronzes, els dos primers llocs amb rècord del campionat inclòs. El Club Atlètic Igualada va ser 10è en la classificació masculina amb un campionat, i 12è en la femenina.
La victòria en la classificació per equips masculina es va fonamentar en la consistència en els bons resultats. L'equip sub-16 va sumar 8 medalles en les 12 proves que es disputaven. Cap d'or, és cert, però quatre argents i dos bronzes que combinat amb altres llocs de finalista van acabar marcant la diferència. Els subcampionats van ser per Melvin Lombana en els 60 metres amb un temps de 7.65; Nil Seuba en els 600 metres amb un registre de 1.31.95; Arnau Piqué en els 1.000 metres amb una marca de 2.51.78; i Hugo Gallardo en els 60 metres tanques aturant el cronòmetre als 5.54 segons.
Els bronzes van correspondre al fondista Oriol Huch, en els 3.000 metres amb un temps de 10.04.60; a Bernat Bort en el salt d'alçada amb un millor intent de 1.57 metres; a Arnau Leonarte en llargada, amb un millor salt de 5.54 metres; i a Arnau Rovira, que va completar el seu millor registre en el segon intent de triple salt, amb un registre de 11.61. En aquesta mateixa disciplina va arribar l'únic metall dels anoiencs, que va assolir Marc Bertran amb tres intents vàlids que li haguessin valgut per l'or.
En categoria femenina l'equip manresà va signar un tercer lloc, a només 2 punts de l'UA Terrassa i a 7 del Cornellà Atlètic. Així i tot, el més destacable de l'actuació de les atletes del conjunt manresà va ser la doble millor marca del campionat que van registrar Anna Recuenco i Júlia Planas. Recuenco només va completar un llançament vàlid, el primer, però els 12.68 metres que va registrar trencaven el rècord de llançament de pes de 12.35 que atresorava Èlia Pascual des de l'any 2004.
Al seu torn, Planas va completar els 60 metres en uns rapidíssims 7.83 segons, un registre que superava la marca que posseïa Ona Rossell des del 2013 amb 7.89. A més dels dos campionats, les atletes de l'entitat manresana van assolir dues plates. Jana Xarpell va ser segona en salt d'alçada, amb un millor intent de 1.49 metres que empatava amb la vencedora, però que com que havia aconseguit en el segon intent, l'acabava relegant al segon lloc. El darrer metall va ser per Queralt Garcia, que en perxa va completar un salt de 3.05 metres amb què establia una nova millor marca personal.
