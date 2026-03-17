Rugbi

El sènior del Manresa Rugby Club venç a domicili el segon equip del Químic ER (20-38)

El sènior femení i el sub-18 no van aconseguir el triomf, tot i que es van lluitar fins al darrer alè tot i les dificultats

Un jugador de l'equip sub-18 completant un assaig sota la pluja / Marc Butxaca

L’equip sènior masculí del Manresa Rugby Club es va imposar en un igualat enfrontament al segon equip del Químic ER per 20-38 en un partit en què els begencs van anar clarament de menys a més. De fet, en el tram inicial del matx, els manresans estaven poc endollats i els locals van obrir un primer forat al marcador. Els de la capital bagenca van reaccionar ràpid, però l’abundant pluja i el mal estat del terreny de joc no els posaven les coses fàcils.

A la represa, el Manresa RC va estar molt més sòlid, corregint alguns aspectes claus en el joc com les melés, les touches i la continuïtat en atac. Característiques que els van permetre imposar el seu ritme amb solvència i començar a obrir un forat a l’electrònic que els va permetre arribar als instants finals amb una certa tranquil·litat.

Menys sort va tenir el conjunt femení, que va remar a contracorrent durant tot el partit al feu del Badalona, i va acabar sent sotmès per 53-35. L’equip de la regió central es va presentar amb només tretze jugadores, però així i tot va mostrar una bona imatge damunt del terreny de joc, fins al punt d’arribar al descans per davant en el marcador.

Tampoc va poder guanyar l’equip sub-18, que va caure al mateix feu que l’equip sènior. En el seu cas, el resultat final va ser de 22-15, tot i que com en el partit del primer equip, la pluja va tenir un paper decisiu, i va complicar encara més un partit que ja de per si es presentava exigent.

