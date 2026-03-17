COPA D’ESPANYA D’ESCALADA CÀCERES 2026
“Tenim les condicions òptimes perquè l’escalada continuï creixent a Càceres”
Miguel Ángel Morales, president de la Diputació de Càceres, destaca el paper de l’escalada com a motor esportiu, turístic i de projecció per a la província de Càceres i el seu creixent impacte al territori
Jaime J. Torbellino
Miguel Ángel Morales contempla l’escalada amb simpatia, tot i que sempre millor des de baix que penjat d’una paret. El president de la Diputació de Càceres reconeix que no està per arnès i presa, però sí que segueix de prop un esport que, de la mà d’Alberto Ginés, ha guanyat pes, visibilitat i impuls a la província. No sembla una inclinació passatgera. Al seu despatx, les picades d’ullet a l’esport s’acumulen com una declaració d’intencions i enllacen amb una idea que recorre tota l’entrevista: l’esport com a font de valors, motor d’activitat i eina de projecció territorial.
Què significa per a la Diputació de Càceres que una cita com la Copa d’Espanya d’escalada se celebri a la província i contribueixi a situar Càceres en el mapa nacional d’aquest esport?
Crec que és molt important. Des de la Diputació estem reforçant l’àrea d’Esports amb la creació d’un servei específic i atenent també disciplines que potser no són majoritàries, però que ara mateix tenen molt èxit i un gran atractiu entre la gent jove, com passa amb l’escalada. A més, comptem amb el referent d’Alberto Ginés, que ja ho és en tots els àmbits i que és un emblema i un ambaixador de la Diputació més enllà de la mateixa província. Per a nosaltres és important i determinant fomentar entre els joves el valor de l’esport i, en aquest cas, de l’escalada.
Això s’entén només com un esdeveniment esportiu o també com una eina de dinamització territorial, turística i social?
És un esdeveniment esportiu, però també suposa una projecció de la província i de les seves potencialitats. Tenir la marca i l’emblema que tenim en aquest esport, celebrar-lo a Càceres i, a més, en unes instal·lacions impressionants, converteix aquesta cita en una oportunitat per projectar tant la capital com el conjunt de la província.
Fa un moment parlava de l’esport com a eina de desenvolupament que la Diputació està impulsant en els últims anys. Quin paper juga l’escalada dins d’aquesta estratègia?
L’escalada és un esport que requereix molt sacrifici, molt esforç i una gran disciplina. Evidentment, no és una modalitat que es practiqui de manera majoritària i, encara que en algunes zones de la província sí que hi ha nois i noies que la practiquen, el seu volum no és comparable al del bàsquet, el futbol o el pàdel, que estan molt més estesos. Però precisament per això, quan amb una pràctica tan reduïda tenim un campió olímpic, això es converteix en una referència i en un estímul perquè molta gent jove conegui aquest esport i s’hi apassioni. Per això crec que també és important fomentar-lo des de l’administració pública.
Ha citat diverses vegades Alberto Ginés. Quina importància tenen els referents esportius per fomentar la pràctica esportiva a la província?
Moltíssima, perquè l’esport ja porta de per si associats una sèrie de valors: esforç, companyonia, constància. Són valors que fan molta falta en la societat actual. En una societat tan deshumanitzada en molts aspectes, amb guerres i egoismes personals, els esportistes solen donar exemple amb aquest treball continu i aquest esforç dins d’un companyonisme absolut. I si a més comptes amb una persona com Alberto Ginés, que transcendeix la pròpia escalada i el mateix esport, l’impacte és encara més gran. Ell ja és un referent humà, de solidaritat i d’amor per la seva terra.
És increïble com una persona i un èxit poden canviar tant un esport. L’escalada va passar de ser gairebé una desconeguda a ser a tot arreu i a tenir instal·lacions com el rocòdrom
És clar. Pot haver-hi esportistes extraordinaris, prodigis en la seva especialitat, però si no són bones persones no tenen la mateixa incidència ni el mateix impacte. En Alberto es donen les dues coses: és un excel·lent esportista, campió olímpic, en l’elit mundial, però a més és bona gent, és bona persona. I això omple molt més, ho fa molt més atractiu i el converteix en un referent encara més gran.
La província compta amb enclavaments naturals molt valorats per a l’escalada. Quina importància té vincular aquesta gran competició urbana amb aquests espais naturals?
Moltíssima. Si ja de per si tenim l’atractiu de comptar amb un campió olímpic i, a més, disposem de llocs òptims per practicar aquest esport, estem projectant no només una competició, sinó tot un territori. Això fa que esportistes i aficionats visitin aquests espais, recorrin la província, consumeixin, hi mengin, hi beguin, comprin i coneguin els nostres pobles. En definitiva, genera economia, ajuda a fixar activitat al territori i crea riquesa a la província.
Quan es parla de Càceres es pensa primer en patrimoni o gastronomia. Pot l’escalada convertir-se també en una de les seves senyes d’identitat?
Jo crec que sí. Tenim condicions òptimes. La diversitat de la província, amb muntanya, amb paratges naturals, amb parets on es practica i s’entrena aquest esport, ens dona una gran oportunitat. A més, la bellesa de l’entorn contribueix a fomentar l’esport i, al mateix temps, projecta una província que encara continua sent bastant desconeguda a la resta d’Espanya.
És a dir, que hi ha marge per créixer com a destinació vinculada a l’escalada i a l’esport en general…
Absolutament. Tenim espais naturals molt bons i també infraestructures com el rocòdrom Alberto Ginés. A més, aquest projecte va néixer de la visió i la determinació d’una persona a qui no oblidarem mai, Guillermo Fernández Vara. És just dir-ho, perquè les grans realitzacions polítiques no acaben amb una legislatura o amb un dirigent, sinó que perduren quan s’entén que el bé comú i les inversions estan per damunt del temps polític.
Què els diria a les famílies de la província per animar-les a assistir a la Copa d’Espanya d’escalada?
Els diria que vagin a veure nois i noies esforçant-se, competint i mostrant tota la seva capacitat, però també projectant el nom de la seva província fora d’Extremadura i fora de Càceres, perquè aquesta cita tindrà repercussió nacional. Forma part de la Copa d’Espanya i ha de servir perquè ens sentim orgullosos de ser cacerenys i per projectar aquest orgull més enllà de la nostra terra.
