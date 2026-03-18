El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
Els blaugrana superen una primera part amb molts dubtes defensius en una represa d'èxtasi però el porter de Sallent es fa mal al bessó tot sol amb el duel resolt
El Barça ha superat una primera part de temença amb un inici de la represa espectacular per foragitar les garses [nom com és conegut el Newcastle] del niu al Camp Nou. Ha vençut l'incòmode, durant tres quartes parts de l'eliminatòria, equip anglès amb una golejada, però no ho ha pogut celebrar del tot. El porter sallentí Joan García ha notat una punxada al bessó esquerre a deu minuts per al final i ha hagut de ser rellevat. L'equip de Flick no es pot permetre perdre'l, tot i que l'aturada per seleccions de després de la visita del Rayo de diumenge pot ajudar.
Els blaugrana han patit molt en una primera part sense control en què, durant molts minuts, el Newcastle ha imposat la seva pressió individual i ha fet córrer la sensació de temença al Camp Nou. Això que les coses havien començat bé quan, al minut 6, Lamine Yamal ha trencat Thiaw (un amic durant tota l'eliminatòria) al centre del camp, ha obert a Fermín i aquest, amb calma, ha passat enrere perquè Raphinha, parant el temps, anotés el primer gol.
Però el Newcastle ha havia avisat entrant per la banda esquerra i, en una desatenció d'Eric, Barnes ha trencat tota la línia blaugrana i ha centrat perquè Elanga, aprofitant-se del vent en contra, s'avancés a la sortida de Joan García i empatés.
Però tres minuts després, un Barça amb més gols que joc feia el segon, amb una falta lateral de Raphinha, una gran deixada de Gerard Martín i una rematada amb la dreta de Bernal. L'alegria no era completa per la lesió d'Eric Garcia.
I sobretot perquè deu minuts més tard, una sobrada de Lamine davant de l'àrea acabava amb un robatori de Barnes i la passada de la mort perquè novament Elanga fes el segon. Eren moments de molt dubte. El Barça s'embussava i, a sobre, errava ocasions molt clares, com una de Lewandowski i, sobretot, una altra de Lamine a porteria buida.
Però el descompte ha estat determinant. Una centrada de Fermín trobava Raphinha entrant sol des de l'esquerra, però Trippier l'ha agafat del braç. El catedralici penal, no observat pel deficient fins a dir prou àrbitre francès Letixier, ha hagut de ser indicat pel VAR i transformat per un Lamine reivindicatiu per l'errada anterior.
Cacera de garses
El 3-2 era un alliberament i el descans ha estat un bàlsam. Flick ha refrescat als seus homes com havien d'atacar la defensa individual anglesa i l'inici de la segona part ha estat l'èxtasi. Al set minuts, Gerard Martín i Raphinha han projectar Fermín, habilitat per l'amic Thiaw, i l'andalús no ha fallat.
Tot seguit, s'ha lesionat Tonali i en el córner posterior, Lewandowski s'ha avançat al seu marcador i ha fet el cinquè. I cinc minuts més tard, el polonès, ja desfermat, ha aprofitat l'enèsim error de Thiaw a passada de Lamine per afusellar el 6-2. Primer set i eliminatòria sentenciada en deu minuts.
Ramsey ha contribuït al festival regalant el setè a Raphinha i el partit ha anat esllanguint amb la lesió de Joan, i una pilotada al cap d'Araújo, com l'única dosi d'aigua al vi.