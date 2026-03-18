Ciclisme de muntanya
El fruitosenc Guillem Muñoz s’imposa a la Hivernal de Cervera
Muñoz ja havia vençut en aquesta prova en d'altres ocasions i seguirà competint en la categoria ral·li en la prova del Bruc, el 10 de maig
Jaume Grandia
El ciclista de Sant Fruitós de Bages Guillem Muñoz va aconseguir la victòria en la categoria de ral·li a la Hivernal de Cervera, una marxa de ciclisme de muntanya organitzada per la penya ciclista de la capital de la Segarra, sobre un recorregut de 46 quilòmetres i 950 metres de desnivell positiu.
Muñoz, que ha havia vençut en aquesta prova en ocasions precedents, va completar el recorregut amb un registre d’1.57.25, seguit d’Albert Juvert i de Ferran Ros. En la cursa femenina es va imposar Noemí Moreno, del mateix equip que Muñoz, el 73 Factory BG, amb un temps de 2.29.20.
El circuit ral·li està inclòs, durant aquesta temporada, en la Copa BTT Catalunya Central, que consta de sis proves. La propera tindrà lloc el proper 10 de maig, al Bruc, on es disputarà el Ral·li dels Herois.
La Hivernal de Cervera també va completar les altres dues categories. En marató, de 65 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell, es van imposar Edgar Arànega, del Bikepoint, i Anna Bello, del Ger CC. En l’open, de 27 quilòmetres i 550 metres, van vèncer Ricardo Pío i Yolanda Caracuel.
