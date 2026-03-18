Lesió de Joan García: què té i quants partits es pot perdre amb el Barça
El porter de Sallent va sentir una punxada al bessó esquerre en intentar aixecar-se després d’aturar un xut de Barnes
Víctor González / Carlos Monfort
La factura del partit contra el Newcastle United li va sortir molt cara al FC Barcelona pel que fa a lesions. Si a la primera meitat va ser Eric Garcia qui va haver d’abandonar la gespa per ressentir-se dels seus problemes a l’isquiotibial, la segona no va portar millors notícies amb l’“abandó” de Joan García.
El porter de Sallent es va estirar al minut 80 per blocar amb la dreta un xut de Harvey Barnes que no va suposar cap dificultat per al guardameta. Però aleshores van començar els problemes: en intentar aixecar-se, Joan es va posar la mà al bessó esquerre, on va notar una punxada. Cubarsí es va acostar per preocupar-se, i en aquell moment el porter es va deixar caure sobre la gespa del Camp Nou fent saltar totes les alarmes.
Van entrar al camp els serveis mèdics del Barça corrents, però el diagnòstic inicial va ser clar: canvi immediat per Wojciech Szczęsny, que es va posar els guants a correcuita per substituir el seu company dos minuts després. Joan Garcia, amb cara de preocupació, va poder abandonar el camp pel seu propi peu.
Quins partits es perdrà
A falta de les proves mèdiques d’aquest dijous que confirmin l’abast de la lesió, tot apunta que es tracta d’una microruptura muscular al bessó de la cama esquerra que el mantindrà apartat dels terrenys de joc entre dues i tres setmanes, segons ha pogut confirmar SPORT, del mateix grup editorial que Regió7, amb fonts properes a la situació.
El contratemps li impedirà defensar la porteria en l’últim partit de LaLiga abans de l’aturada de seleccions, contra el Rayo Vallecano el pròxim diumenge 22 de març. En clau internacional, també li negarà la possibilitat d’entrar a la llista de Luis de la Fuente, com ja li va passar al setembre, per al compromís amistós d’Espanya contra Sèrbia, únic partit de l’aturada per a la Roja després de la suspensió de la Finalissima contra l’Argentina de Leo Messi.
A partir d’aquí, els terminis de recuperació marcaran el partit de retorn de Joan. La primera oportunitat seria a LaLiga el dissabte 4 d’abril contra l’Atlètic de Madrid, en disset dies. El duel d’anada dels quarts de final de la Champions League, també contra els colchoneros a l’Spotify Camp Nou si es confirma la seva victòria davant els Spurs, seria tres o quatre dies més tard, just tres setmanes després del contratemps físic contra “Les Urracas”, per la qual cosa el retorn del de Sallent hauria de situar-se entre aquests dos partits.
