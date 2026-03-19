World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
La Comunitat de Madrid acollirà al maig el mundial d’escalada en bloc i velocitat
Del 28 al 31 de maig, Alcobendas es convertirà en l’epicentre de l’escalada amb la celebració del macroesdeveniment World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Cristina Andrade
La Comunitat de Madrid fa un pas més en el seu objectiu de consolidar-se com a referent europeu en l’impuls d’esdeveniments esportius d’alt nivell presentant una nova trobada d’escalada, la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026, que se celebrarà del 28 al 31 de maig a Alcobendas.
Al voltant de 300 atletes de les categories absoluta masculina i femenina es donaran cita en aquesta gran trobada d’escalada que reunirà alguns dels millors escaladors del panorama internacional, en una segona edició que arriba amb força després de l’èxit de la IFSC Climbing World Cup Comunitat de Madrid que va acollir el municipi madrileny l’any passat.
La nova denominació World Climbing Series reforça la dimensió internacional del circuit i situa la Comunitat de Madrid i Alcobendas dins del calendari global de l’escalada d’elit. Es tracta d’una parada estratègica dins d’un circuit que recorre diferents països i que reuneix els millors especialistes del món en cada disciplina.
La competició, organitzada per World Climbing, la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) i Prensa Ibérica, amb el suport del Consejo Superior de Deportes, la Comunitat de Madrid i de l’Ajuntament d’Alcobendas, comptarà en aquesta edició amb dues disciplines per a l’alta competició: bloc i velocitat.
Durant la presentació oficial de l’esdeveniment, el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, va expressar que “l’escalada és un esport que està en auge i del qual ens ha sorprès la seva capacitat de convocatòria, la comunitat que es genera i l’interès que desperta entre aficionats, patrocinadors i públic en general”. I per això, “des de Prensa Ibérica s’ha fet una aposta pel món de l’esport, pel món de l’escalada. El nostre interès, evidentment, és continuar promovent aquest esport, apostar-hi i potenciar-lo en la mesura de les nostres possibilitats gràcies a l’altaveu que ens dona el nostre grup de comunicació amb tots aquests esdeveniments”, va afegir.
Alberto Tomé, director general d’Esports de la Comunitat de Madrid, va afirmar que “la Comunitat de Madrid és la casa de l’esport i, significativament, Alcobendas té un espai enorme en aquesta casa”. En aquest sentit, va assegurar que “des de la Comunitat de Madrid estem convençuts que l’esport és una eina indispensable per cuidar-nos, per créixer en valors i, per tant, entenem que l’escalada, que compta amb tants seguidors i tan joves a la nostra regió, és una excel·lent oportunitat per divulgar aquests beneficis personals i socials”.
“A la Comunitat de Madrid estem experimentant que la nostra regió s’ha convertit en un pol d’atracció de grans esdeveniments i competicions, i res ens alegra més que, a través de l’escalada, aquesta obertura continuï fins al més alt del cim”, va concloure Tomé.
L’elecció d’Alcobendas reforça el seu perfil com a ciutat vinculada a l’esport i a l’organització de grans esdeveniments. En aquest sentit, el regidor d’Esports d’Alcobendas, Jesús Tortosa Alameda, va exposar que “l’impacte de l’esdeveniment de l’any passat va ser realment extraordinari, tant econòmicament, amb un retorn més que significatiu per a les empreses locals, com en projecció internacional, situant Alcobendas en primera línia i, sobretot, a nivell social, inspirant milers de joves i veïns a iniciar-se en la pràctica esportiva”. “Perquè cada gran esdeveniment que acollim —va prosseguir— no només ens aporta prestigi, també genera hàbits saludables, enforteix la cohesió social i demostra que l’esport és una eina poderosa per construir una ciutat millor”.
Tortosa va destacar el seu “compromís ferm amb la promoció esportiva, amb l’accés universal a l’esport i amb l’organització de grans esdeveniments que motiven més persones a viure l’esport en primera persona”.
El salt d’escala a Alcobendas
L’esdeveniment tindrà lloc aquest any a l’esplanada del Poliesportiu Municipal José Caballero, amb accés des de l’avinguda Fernando Alonso, un espai que permetrà acollir la competició i les activitats paral·leles en un entorn ampli i accessible per al públic. Segons va explicar el regidor d’Esports és “un recinte que té pràcticament un 30% més d’aforament que el de l’any passat i compta amb altres avantatges com la ubicació”. Tortosa confia “que serà tot un èxit i que més de deu mil persones cada dia podran entrar al recinte a gaudir d’aquesta Copa del Món d’Escalada”.
Per la seva banda, el president de World Climbing, Marco Scolaris, es va mostrar convençut que “2026 marcarà un nou nom per a la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya, amb un nou logotip que representa els ponts de la vida, ponts que podem pujar junts”. Tot seguit va recordar que “en un món cada vegada més dividit i violent, l’esport és un missatge d’esperança i respecte” i va recalcar que “estem units pels valors que ens defineixen i continuem construint un futur en què la pujada inspiri, elevi i atragui gent. Ens veiem a Alcobendas!”.
Com a president de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, Bernat Clarella Biarge va indicar que aquest esdeveniment “enforteix sens dubte l’esport de l’escalada espanyol a nivell internacional perquè crea un lloc estable on a la gent li agrada venir a competir i on veu que les coses es fan bé”. En aquest punt, va afirmar que Espanya ja és “una destinació de qualitat i tenim una organització que ens permet afrontar aquest tipus d’esdeveniments tan importants amb una qualitat i un prestigi que la Federació Internacional ens reconeix, i això és important no només a nivell esportiu sinó també a nivell organitzatiu”.
És per això que va afegir que “volem continuar treballant perquè l’esport espanyol i l’escalada continuïn tenint aquest impuls i desenvolupament i que seguim sent grans dins de l’ecosistema de països que competeixen a la Copa del Món d’Escalada”.
José Luis Rubayo, president de la Federació Madrilenya de Muntanya i Escalada, va manifestar que “l’esport en general i l’escalada en particular necessiten el suport de les institucions i de totes les administracions nacionals, autonòmiques i locals i, per descomptat, del treball de les persones encarregades de gestionar el nostre esport o els esports”. En aquest sentit, va agrair a Alcobendas que sigui “un exemple per a tots els municipis madrilenys i espanyols”, ja que “és un municipi bolcat amb l’esport, que compta amb una infinitat d’instal·lacions i equips capdavanters i que ara s’està convertint en seu mundial de l’escalada”.
Finuco Martínez, CEO de B3 Sportainment, va desenvolupar algunes de les novetats tècniques que s’incorporaran en aquesta edició: “La diferència d’aquest any és que el mur de bloc es trobarà dins d’una carpa, amb una zona d’aïllament i escalfament per a totes les seleccions de més de 850 metres quadrats i, a la dreta de la carpa, hi haurà el mur de velocitat, de 17 metres d’alçada, homologat per la Copa del Món i que comptarà amb panells d’última generació”. A continuació, va afegir que en aquesta modalitat també s’ha incorporat “un nou mur, sense forats, amb un sistema nou que fa un pas més”.
Martínez es va mostrar orgullós de tornar a celebrar aquesta prova a Alcobendas i va donar les gràcies a les institucions i patrocinadors “perquè portem 40 anys lluitant perquè l’escalada sigui un esport que cridi l’atenció de les marques”.
Atletes espanyols
La trobada també va reservar un espai per als principals protagonistes d’aquest gran esdeveniment d’escalada: els atletes. L’escalador de bloc, Guillermo Peinado, va reconèixer que se li posa “la pell de gallina cada vegada que penso a compartir un cop més aquí a Alcobendas una Copa del Món”. El jove madrileny, que arriba després d’afrontar una de les pretemporades més llargues de la seva carrera, va destacar que està “molt content” i que es troba “amb moltes ganes de competir a casa, amb tota la meva gent”.
Per la seva banda, l’escaladora de velocitat, María Laborda, va explicar que aquesta modalitat és la “més ràpida dels Jocs Olímpics” i que això “ajudarà molt a l’espectacle”. Perquè, com ella mateixa ha assegurat, “donarem un espectacle increïble”.
Laborda es va mostrar convençuda que “serà una competició molt especial per a nosaltres”, ja que, va apuntar, “en el cas de la velocitat, és la primera Copa del Món que es farà a la història a Espanya”.
