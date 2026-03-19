Ciclisme
L'escalada Berga-Queralt arrenca diumenge la nova Lliga d'Escalades del Berguedà
La competició, impulsada per Primavera Ciclista Berguedà, comptarà de quatre proves, entre ara i l'octubre, i vol reforçar la identitat ciclista de la comarca
La primera de les proves tanca inscripcions la mitjanit d'aquest dijous
Regió7
El col·lectiu Primavera Ciclista Berguedà ha impulsat la creació d'una nova competició ciclista a la comarca. Amb el suport del Consell Comarcal, la disputa de l'escalada Berga-Queralt de diumenge donarà el tret d'inici a la Lliga d'Escalades del Berguedà, que constarà de quatre proves entre ara i l'octubre. En la primera, el termini d'inscripció es tanca la mitjanit d'aquest dijous, tot i que encara hi havia 96 places lliures. La prova arrencarà a les onze del matí des de la plaça dels Països Catalans de Berga.
La presentació de la lliga s'ha fet al Santuari de Queralt, seu de la prova inicial, i ha comptat amb la presència del vicepresident primer del Consell, Ramon Caballé, i representants de Primavera Ciclista.
Les quatre proves de la competició són:
- Escalada Berga-Queralt (22 de març, 6,5 km)
- Escalada Gironella-La Guàrdia (17 de maig, 6,3 km)
- Escalada Vilada-Castell de l'Areny (16 d'agost, 5,6 km)
- Escalada La Pobla de Lillet-Falgars (4 d'octubre, 7,15 km)
Les diferents curses combinen el repte esportiu, el paisatge i la cultura ciclista. El projecte neix amb la voluntat de reforçar la identitat ciclista de la comarca del Berguedà i de posar en valor les seves carreteres i ascensions més singulars.
Aquestes proves estan obertes a ciclistes de totes les edats i nivells i comptaran amb diferents categories masculines i femenines. Es vol oferir un format accessible que permeti a amateurs i competitius participar en el circuit i descobrir els paisatges del Berguedà pedalant.
Primavera Ciclista del Berguedà promociona el lema "Berguedà, paisatge en moviment", un projecte que aposta per connectar esport, paisatge i comunitat.
