Ciclisme

L'escalada Berga-Queralt arrenca diumenge la nova Lliga d'Escalades del Berguedà

La competició, impulsada per Primavera Ciclista Berguedà, comptarà de quatre proves, entre ara i l'octubre, i vol reforçar la identitat ciclista de la comarca

La primera de les proves tanca inscripcions la mitjanit d'aquest dijous

Els mallots roses són significatius de l'escalada a Queralt / Club Esquí Berguedà

Regió7

Berga

El col·lectiu Primavera Ciclista Berguedà ha impulsat la creació d'una nova competició ciclista a la comarca. Amb el suport del Consell Comarcal, la disputa de l'escalada Berga-Queralt de diumenge donarà el tret d'inici a la Lliga d'Escalades del Berguedà, que constarà de quatre proves entre ara i l'octubre. En la primera, el termini d'inscripció es tanca la mitjanit d'aquest dijous, tot i que encara hi havia 96 places lliures. La prova arrencarà a les onze del matí des de la plaça dels Països Catalans de Berga.

La presentació de la lliga s'ha fet al Santuari de Queralt, seu de la prova inicial, i ha comptat amb la presència del vicepresident primer del Consell, Ramon Caballé, i representants de Primavera Ciclista.

Les quatre proves de la competició són:

  • Escalada Berga-Queralt (22 de març, 6,5 km)
  • Escalada Gironella-La Guàrdia (17 de maig, 6,3 km)
  • Escalada Vilada-Castell de l'Areny (16 d'agost, 5,6 km)
  • Escalada La Pobla de Lillet-Falgars (4 d'octubre, 7,15 km)

Les diferents curses combinen el repte esportiu, el paisatge i la cultura ciclista. El projecte neix amb la voluntat de reforçar la identitat ciclista de la comarca del Berguedà i de posar en valor les seves carreteres i ascensions més singulars.

Aquestes proves estan obertes a ciclistes de totes les edats i nivells i comptaran amb diferents categories masculines i femenines. Es vol oferir un format accessible que permeti a amateurs i competitius participar en el circuit i descobrir els paisatges del Berguedà pedalant.

