Futbol/Lliga EA Sports
El porter de Sallent Joan García no té cap lesió i podrà jugar en el proper partit del Barça, diumenge
El jugador bagenc va haver de deixar el camp en la victòria contra el Newcastle, però també estarà a punt per si és cridat per la selecció
Al final ha estat un ensurt i prou. El porter sallentí Joan García no té cap lesió, segons ha comunicat el Barça aquest migdia, i estarà disponible per al partit dels blaugrana de diumenge (14 hores) al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. El bagenc va haver de deixar el camp durant el duel de dimecres contra el Newcastle en notar una punxada al tou de la cama esquerra.
Segons la nota, "les proves mèdiques realitzades aquest matí a Joan García han descartat qualsevol lesió. El jugador estarà disponible per a Hansi Flick per al proper partit".
Això també significa que, en cas de ser convocat, també podria anar amb la selecció espanyola en l'aturada per a equips estatals de la setmana vinent. Aquesta crida seria molt important per a ell de cara a les seves aspiracions de ser al Mundial que comença l'11 de juny a Mèxic, Estats Units i Canadà.
La possible lesió de Joan García havia causat desassossec entre els aficionats blaugrana per la diferència de nivell entre ell i el seu suplent, el polonès Szczesny, que va ser qui va acabar el darrer partit.
Ara falta per saber els resultats de les proves al martorellenc Eric Garcia, que també va haver de deixar el camp dimecres per una sobrecàrrega que ja li ha fet perdre's alguns partits.
