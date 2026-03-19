Kickboxing

El Pugnator Castellet va obtenir quatre ors i dos bronzes a la prova de la Copa del Món de Jesolo

Xènia Martínez, la més jove de l'expedició santvicentina, obté dues de les quatre victòries del seu club en el torneig

Els representants del Pugnator Castellet, amb els trofeus / Pugnator Castellet

Regió7

Manresa

El Pugnator Castellet va marxar amb quatre medalles d'or i dues de bronze de la prova de la Copa del Món de Jesolo, a Itàlia, organitzada per WAKO, una de les organitzacions de modalitats de lluita més prestigioses. Aquesta és la primera de les quatre proves de la temporada.

La gran protagonista va ser Xènia Martínez, qui va guanyar dos ors. El primer va ser en light contact de menys de 55 quilos, després de derrotar una de les representants búlgares a la final. En l'últim dia de competició, també es va imposar en kick light, en derrotar la competidora grega. Va ser un doblet d'ors en la categoria de cadet major.

Un dels altres títols va ser per a Alèxia Martínez, que va guanyar en júnior -56 kg low kick en superar la romanesa Daria-Amelia Dobrovolski en la final. L'altre va recaure en Jordi Velasco qui, en la seva especialitat, es va desfer del suís Julio Marcelo.

Pel que fa als bronzes, Juan Rodríguez va combatre contra l'ucraïnès Andri Kyrienko en la semifinal de sènior -60 kg K1 i, tot i plantar cara, no el va poder vèncer. Al seu torn, Vanessa Milla també va ser tercera en màster-55 kg point fight, en perdre contra l'hongaresa Eva Shiff.

