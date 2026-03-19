Kickboxing
El Pugnator Castellet va obtenir quatre ors i dos bronzes a la prova de la Copa del Món de Jesolo
Xènia Martínez, la més jove de l'expedició santvicentina, obté dues de les quatre victòries del seu club en el torneig
Regió7
El Pugnator Castellet va marxar amb quatre medalles d'or i dues de bronze de la prova de la Copa del Món de Jesolo, a Itàlia, organitzada per WAKO, una de les organitzacions de modalitats de lluita més prestigioses. Aquesta és la primera de les quatre proves de la temporada.
La gran protagonista va ser Xènia Martínez, qui va guanyar dos ors. El primer va ser en light contact de menys de 55 quilos, després de derrotar una de les representants búlgares a la final. En l'últim dia de competició, també es va imposar en kick light, en derrotar la competidora grega. Va ser un doblet d'ors en la categoria de cadet major.
Un dels altres títols va ser per a Alèxia Martínez, que va guanyar en júnior -56 kg low kick en superar la romanesa Daria-Amelia Dobrovolski en la final. L'altre va recaure en Jordi Velasco qui, en la seva especialitat, es va desfer del suís Julio Marcelo.
Pel que fa als bronzes, Juan Rodríguez va combatre contra l'ucraïnès Andri Kyrienko en la semifinal de sènior -60 kg K1 i, tot i plantar cara, no el va poder vèncer. Al seu torn, Vanessa Milla també va ser tercera en màster-55 kg point fight, en perdre contra l'hongaresa Eva Shiff.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món