Guia de la Festa Major de Poble NouExpulsió regidora de VoxAnna VivesJimmy GraceyRobatori a la joieria UróMones de Pasqua
El derbi al Camp Nou ja té data i hora

Joan García durant el derbi d'ahir a la nit.

Joan García durant el derbi d'ahir a la nit. / Jordi Cotrina

L'Espanyol visitarà el nou Camp Nou, ja amb capacitat per a 62.000 persones en poques setmanes. La Lliga ja ha fet oficials els horaris de la jornada 31, a la qual pertany l'últim derbi català de la temporada entre els pericos i el Barça. Els equips de Manolo González i Hansi Flick es donaran cita el pròxim dissabte 11 d'abril a les 18:30 hores de la tarda.

L'últim derbi, a l'RCDE Stadium, va estar marcat pel polèmic retorn de Joan García a la que va ser casa seva durant anys. La tensió dels dies previs gairebé no es va notar al camp, tot i que el Barça va acabar imposant-se per 0-2. Durant gran part del partit, l'Espanyol va competir bé i va generar ocasions, però es va trobar amb un gran rendiment del porter culer Joan García, que va ser decisiu amb diverses aturades per mantenir l'empat inicial.

A la segona meitat, el Barcelona va aconseguir trencar l'equilibri gràcies als canvis: Dani Olmo va obrir el marcador i poc després Robert Lewandowski va sentenciar el derbi. El conjunt blaugrana va mostrar més pegada en els moments clau, cosa que li va permetre endur-se tres punts importants per continuar al capdamunt de LaLiga, mentre que l'Espanyol es va quedar sense premi malgrat el seu esforç.

Louis Olinde encara no podrà jugar aquest dissabte contra l'UCAM Múrcia

Louis Olinde encara no podrà jugar aquest dissabte contra l'UCAM Múrcia

Arriben a Barcelona les Spa Raves: festes en banyador amb sauna, jacuzzis, DJ i fins i tot saxo en viu

Arriben a Barcelona les Spa Raves: festes en banyador amb sauna, jacuzzis, DJ i fins i tot saxo en viu

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents

L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents

¿Què se sap de la mort del Jimmy? Un tràgic accident al caure sol al mar al port Olimpic

¿Què se sap de la mort del Jimmy? Un tràgic accident al caure sol al mar al port Olimpic

Més de mig miler d’infants i joves participaran aquest dissabte en la trobada Lleure al carrer a Manresa

Més de mig miler d’infants i joves participaran aquest dissabte en la trobada Lleure al carrer a Manresa

Per què també protesten els metges catalans i com pot afectar CAPs i hospitals

Per què també protesten els metges catalans i com pot afectar CAPs i hospitals

Com es crea un joc de taula, jocs ambientats al Japó i una terrassa exterior: novetats del Tast de Jocs a Manresa

Com es crea un joc de taula, jocs ambientats al Japó i una terrassa exterior: novetats del Tast de Jocs a Manresa
