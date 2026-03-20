Hoquei patins/OK Lliga masculina
L'Igualada Rigat utilitza la seva solidesa defensiva per entrar a les semifinals de la Copa del Rei (2-1)
Els arlequinats superen un Voltregà molt coratjós amb gols de Llanes i Cañadillas a la primera part d'un duel vibrant
L'Igualada Rigat s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'hoquei patins per primer cop en els darrers nou cursos en derrotar el CP Voltregà per 2-1 en un partit tens, emocionant, igualat i que el conjunt anoienc ha fet caure de la seva banda per la consistència defensiva i per un encert lleugerament superior. Les targetes blaves a Àlex Rodríguez, una en cada període, han marcat els punts culminants d'un enfrontament viscut entre un gran ambient de les dues aficions a l'Ateneu Agricola de Sant Sadurní d'Anoia.
Perquè en una primera part que ha començat amb domini osonenc, la falta de l'atacant del Voltregà sobre Cañadillas ha propiciat una blava i dos minuts trepidants de superioritat. En ells, Biel Llanes ha anotat el primer gol d'un fort xut, però segons després ha empatat Arnau Canal, en inferioritat, en una gran acció per la dreta, xut perfecte i posterior col·lisió amb Arnau Martínez. Però n'hi havia més, perquè Bars ha fet el segon gol, anul·lat per la repetició automàtica perquè Matías Pascual havia tocat la bola amb el patí.
El partit s'ha ralentit quan el Voltregà ha recuperat el cinquè home, però quan semblava més encallat, Miguel Cañadillas l'ha desequilibrat amb un altre fort xut que ha batut Codony abans del descans.
La represa ha estat un duel vibrant. Rodríguez ha reincidit rebent una blava, però Biel Llanes ha enviat al travesser la falta directa. Després, l'Igualada ha arribat a deu faltes, però Arnau ha estat felí davant de Burgaya. Els arlequinats no han aprofitat aquesta superioritat i, fins al final, s'han dedicat a mirar de no cometre errades. Tot i això, haurien pogut pagar car una gran rematada de Burgaya que s'ha estavellat al travesser a falta de dos minuts. Cañadillas ha tingut la darrera, però no ha fet falta aprofitar-la.
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Pascual, Bars, Cañadillas, Carol -equip inicial- Llanes, Roma, Marc González, Ruano
CP VOLTREGÀ MOVENTO STERN: Codony, Burgaya, Molas, Canal, Àlex Rodríguez -equip inicial- Armengol, Vargas, Serra
ÀRBITRES: Fernández i Villar
GOLS: 1-0 Llanes min 7, 1-1 Canal min 7, 2-1 Cañadillas 20
