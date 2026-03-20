Futbol
El porter de Sallent Joan García és convocat per la selecció absoluta, però sense desplaçar cap dels tres porters habituals
El seleccionador, Luis de la Fuente, manté a la llista Unai Simón, David Raya i Álex Remiro per als amistosos contra Sèrbia i Egipte, últims abans del Mundial
El berguedà Marc Bernal lidera la ‘rojita’ en el seu debut amb la sub-21
Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha optat per la diplomàcia. Finalment, s'ha rendit al clam popular i ha convocat el porter del Barça, el sallentí Joan García, per als partits amistos que l'equip estatal ha de jugar el proper dia 27 contra Sèrbia, a l'Estadi de la Ceràmica de Vila-real, i contra Egipte a l'RCDE Stadium, el camp de l'Espanyol, el proper dia 30. Però ho ha fet sense descartar cap dels tres habituals de les convocatòries, amb la qual cosa no revela les seves cartes sobre quins tres aniran al Mundial que arrenca el juny.
La convocatòria era important per al bagenc, qui encara no ha debutat a la selecció, ja que és l'última abans de la llista definitiva. I n'hauria pogut quedar fora després del problema físic que el va fer deixar abans d'hora el duel contra el Newcastle. Dijous, però, ja es va confirmar que no hi havia lesió i Joan García, fins i tot, podrà jugar diumenge contra el Rayo Vallecano.
Així, els porters convocats, a part d'ell, són l'habitual titular, Unai Simón (Ath. Bilbao), el català David Raya (Arsenal) i Álex Remiro (Reial Societat).
De la resta de la llista, hi havia dubtes sobre si podrien entrar dos jugadors més de la Catalunya central, el manresà Marc Pubill, de l'Atlètic de Madrid, i el martorellenc Eric Garcia, del Barça. Finalment, cap dels dos no ho ha fet i, per tant, es complica una possible presència al Mundial.
La resta de convocats són els defenses Pedro Porro (Tottenham), Cubarsí (Barça), Grimaldo (Leverkusen), Llorente (At. Madrid), Huijsen (Reial Madrid), Cucurella (Chelsea) i Mosquera (Arsenal). Els centrecampistes Rodri (Manchester City), Pedri, Dani Olmo i Fermín (Barça), Fornals (Betis), Zubimendi (Arsenal) i Soler (Reial Societat) i els davanters Barrenetxea i Oyarzabal (Reial Societat), Baena (At. Madrid), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal i Ferran (Barça), Borja Iglesias (Celta) i Yeremy Pino (Crystal Palace).
Marc Bernal, s'estrena amb la sub 21
Aquest divendres també s’ha donat a conèixer la llista de convocats de la selecció espanyola sub-21 per als dos partits classificatoris de l’Europeu d’aquest mes de març. Seran contra Xipre el divendres 27 de març (17:00 hores) i davant Kosovo a Alcalá de Henares el dimarts 31 de març (20:30 hores). Entre els convocats per David Gordo destaca el blaugrana Marc Bernal, que s’estrena amb la ‘rojita’.
El migcampista de Berga format a La Masia s’ha convertit en un dels fixos de Hansi Flick al primer equip del FC Barcelona: ja suma 26 partits aquesta temporada, en què ha anotat cinc gols. Amb la lesió de Frenkie de Jong, el tècnic alemany li ha donat galons al jugador, que s’ha guanyat un lloc al mig del camp blaugrana. D’aquesta manera, rep el premi d’anar convocat amb la selecció espanyola sub-21.
Recordem que l’última vegada que Bernal va ser convocat per la selecció espanyola va ser fa gairebé dos anys: el maig de 2024 a l’Europeu sub-17. Posteriorment, després de superar la greu ruptura del lligament encreuat anterior i del menisc extern del genoll esquerre, va rebre la trucada de la sub-21 a l’octubre. Tot just havia disputat tres partits amb el Barça i la rojita el va cridar de manera imprudent, tot i que finalment va imperar el seny i va ser desconvocat.
