FUTBOL
La selecció torna a Catalunya amb un amistós contra Egipte a l'RCDE Stadium
L'estadi de l'Espanyol és l'alternativa escollida per al partit del 31 de març, davant la impossibilitat de jugar-lo a Qatar, la seu original del partit preparatori per al Mundial
Sergio R. Viñas
La selecció espanyola de futbol torna a Catalunya quatre anys després de la seva última visita. La RFEF va anunciar la matinada de divendres que l'RCDE Stadium de Cornellà serà l'escenari de l'amistós de la campiona d'Europa davant d'Egipte, el 31 de març. Un anunci que s'ha endarrerit fins a l'últim moment a causa de problemes burocràtics.
Espanya comptava disputar el partit contra la selecció que lidera Mo Salah a Qatar. La guerra a l'Iran, però, va obligar a cancel·lar aquest enfrontament, igual que va passar amb la Finalíssima davant l'Argentina, substituïda per un amistós contra Sèrbia a Vila-real el 27 de març.
Les gestions amb l'amistós d'Egipte van ser una mica més complicades, ateses les dificultats que van aparèixer perquè l'expedició africana pogués tramitar els visats necessaris per viatjar a Espanya. Finalment, la RFEF ha aconseguit desencallar les gestions per salvar el partit a l'estadi de l'Espanyol.
Tornada quatre anys després
Des de fa dies es buscava un estadi en sòl espanyol per poder-hi disputar el partit, amb l'RCDE Stadium com a alternativa des del primer moment. Les gestions van fructificar a temps perquè Luis de la Fuente pugui donar aquest divendres la seva llista de convocats sabent contra qui i on jugarà Espanya els seus últims amistosos previs a la convocatòria per al Mundial.
El duel del 31 de març, en plena Setmana Santa, serà la tornada de la selecció a Catalunya quatre anys després. L'últim precedent, també a l'RCDE Stadium, va ser un amistós contra Albània el 26 de març de 2022, en què Espanya va guanyar per 2-1 amb gols de Dani Olmo i Ferran Torres. Per al partit anterior cal remuntar-se fins al 2004, quan Montjuïc va acollir un amistós entre la selecció i el Perú.
