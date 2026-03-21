El CE Manresa commemora 40 anys del trasllat del Pujolet al Congost
El Museu d’Història del CE Manresa acull una trobada impulsada per l’expresident Manel Sànchez per recordar el trasllat del Pujolet al Congost i repassar alguns dels moments més emblemàtics dels 120 anys d’història de l’entitat.
El CE Manresa ha commemorat el 40è aniversari del trasllat del camp del Pujolet a l’actual estadi municipal del Congost en un acte celebrat al Museu d’Història de l’entitat, impulsat per l’expresident Manel Sànchez, creador també d’aquest espai dedicat a preservar la memòria del club.
La trobada va reunir prop d’una cinquantena de persones vinculades al club i a la ciutat, entre elles l’exalcalde de Manresa Joan Cornet, l’actual regidor d’esports Anjo Valentí, així com diverses personalitats de l’època del trasllat. També hi van assistir part de la directiva actual i el president del CE Manresa Lluís Bassiana, jugadors i membres del primer equip de les temporades en què es va produir el canvi d’estadi, i alguns futbolistes de l’actual plantilla blanc-i-vermella com Àlex Iglesias, David Momoh, Víctor Matovu i el capità Òscar Pulido.
L’acte va consistir en un recorregut per la història del CE Manresa a través d’un recull de fotografies que repassen els 120 anys de trajectòria de l’entitat i amb especial atenció al període del trasllat d’estadis. En aquest context, el mateix Manel Sànchez va recordar els seus inicis al club. “Recordo quan vaig arribar per primera vegada. Va ser la temporada 1973-1974 com a delegat del juvenil A. Era la primera vegada que tractava amb un president, i el respecte amb què em va tractar i l’atenció que em va donar em va fer sentir important. Aquell president era Miquel Torra —present també a l’acte—, qui va haver d’afrontar el trasllat del Pujolet al Congost fa quaranta anys.
El camp del Pujolet va ser l’escenari dels partits del CE Manresa durant cinquanta anys, des del 1925 fins al 1985, i va viure alguns dels moments més destacats de la història del club. Entre ells, el Campionat de Catalunya de segona categoria aconseguit el mateix 1925, la visita del Barça de Bernd Schuster l’any 1981 amb motiu del 75è aniversari de l’entitat o la final de la Copa de la Generalitat del 1984, que el Manresa va perdre davant els blaugrana.
L’últim partit disputat en aquell escenari va ser contra l’AE Prat durant la temporada 1984-1985, poc abans que el club es traslladés definitivament al nou estadi municipal del Congost.
Durant l’acte també es van recordar les circumstàncies del canvi d’estadi. L’exalcalde Joan Cornet va explicar el context de la decisió i la negociació amb el president Miquel Torra. “Quan vam entrar a l’Ajuntament ens vam trobar una institució sense recursos. Un dels objectius era potenciar l’esport a Manresa i convertir-lo en una cosa massiva. Sabíem que a curt termini el trasllat seria complicat, però pensàvem que amb una mirada llarga seria una bona solució. Crec que el temps ens ha donat la raó”.
El primer partit al Congost es va disputar el 10 de setembre de 1985 en un Manresa-Terrassa. Josep Busuldu ‘Busu’ va ser el primer a marcar al nou estadi. “Va ser l’únic gol que vaig fer en les dues temporades que vaig jugar al Manresa”, va recordar entre rialles dels assistents.
Els futbolistes de l’època també van recordar les primeres sensacions al nou camp. “Semblava que juguéssim en una platja”, va explicar Busu. “Aquell camp era un sorral”, va afegir un altre dels jugadors presents. Molts van coincidir a recordar les limitacions inicials del Congost —sense llum i amb un terreny de joc encara molt precari—, i l’ambient especial que es vivia al Pujolet: “Com al Pujolet, enlloc. Sempre estava ple i imposava molt als rivals”.
No obstant les reticències inicials, Cornet va defensar la decisió estratègica del moment. “Sabíem que el Congost no estava madur, però era una primera llavor, una inversió de futur per a la ciutat. Era una manera d’avançar i crec que avui podem dir que l’estratègia va sortir bé”.
L’acte el va tancar el regidor d’Esports Anjo Valentí, que va agrair la feina de Manel Sànchez en favot del club i de la ciutat, així com en la creació del museu. Valentí va definir l’espai com un “santuari de la història del CE Manresa que els jugadors haurien de fer l’esforç de conèixer quan fitxen pel club”.
Durant la cloenda, Valentí i Basiana van fer entrega a Sànchez de dues plaques commemoratives: una atorgada per la Federació Catalana de Futbol amb motiu del 120è aniversari del CE Manresa i una altra pels 40 anys del trasllat al Congost, perquè passin a formar part del museu. Tant el regidor com el president del club van deixar entreveure, a més, la possibilitat que aquest espai històric es pugui traslladar al mateix estadi del Congost en un futur pròxim.
