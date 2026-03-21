Hoquei patins | Copa del Rei
L’Igualada planta cara al Liceo, però cau eliminat a les semifinals de la Copa del Rei
Un gol gallec quan quedaven cinc minuts pel final deixa els arlequinats fora de la competició
L’Igualada Rigat ha plantat cara, però ha caigut eliminat a les semifinals de la Copa del Rei davant el Liceo per 2 a 1. Un gol gallec quan quedaven cinc minuts pel final ha deixat els arlequinats fora de la competició.
El conjunt de Marc Muntané volia tornar a disputar una final de Copa del Rei després que ho fes per última vegada l’any 2004. Curiosament, va ser contra el Liceo i va acabar amb 2 a 0 favorable als gallecs. Tot i això, el partit no podia començar pitjor pels arlequinats. Al cap de tretze segons del xiulet inicial, Dava Torres ha caçat un refús dins l’àrea anoienca i ha fet el primer gol. Això sí, l’Igualada comptava amb l’empenta d’un públic favorable, amb molta més presència d’aficionats catalans que no pas gallecs.
Més enllà del gol, l’inici ha estat d’un ritme més aviat baix. Els dos equips han preferit no prendre massa riscos, acumular possessions llargues i no deixar opcions a alguna transició perillosa del contrari que acabés en gol.
Al cap de poca estona, el tècnic arlequinat Marc Muntané ha demanat el temps mort. L’ha fet servir per reclamar encara més intensitat defensiva als seus jugadors i per instruir-los que es passessin la pilota més de pressa i es deixessin estar de conduccions tan llargues. Al minut 11, l’Igualada ha tingut la seva millor opció quan Joel Roma ha estat a punt d’aprofitar una passada profunda de Matias Pascual dins l’àrea contrària per fer l’empat. A més, en els últims minuts de la primera part, els àrbitres han anul·lat un gol a Cardil i un altre a Marc Carol per col·locar l’estic massa amunt a l’hora de rematar.
Els dos equips han començat el segon temps ben carregats de faltes. A banda de les targetes grogues que han vist Bars i Muntané per unes protestes, l’Igualada ja en portava nou i el Liceo sis.
A més, mentre els arlequinats gaudien d’una superioritat numèrica per la targeta blava que ha vist l’igualadí Nil Cervera i que no han estat capaços d’aprofitar, han comès la desena. Ha perdonat el llançament de falta directa Arnau Xaus. Més enllà d’això, les opcions de cara a porteria han estat molt escasses per a tots dos equips.
Però un penal castigat amb targeta blava ha permès que Roger Bars col·loqués l’empat al marcador. I l’Igualada encara tenia a l’horitzó la desena falta gallega i dos minuts més de superioritat numèrica. Malgrat que no ha aconseguit materialitzar cap de les dues opcions, els ha executat amb molt perill. Ho ha provat amb els xuts llunyans de Bars i Llanes, que ha enviat una bola al pal, i ha posat contra les cordes el Liceo. Tant, que ha forçat el temps mort del seu entrenador Juan Copa.
Malgrat que era l’Igualada qui amenaçava i tenia el pes del partit i les ocasions mentre el Liceo es defensava dins l’àrea pròpia, els gallecs han donat el cop definitiu a cinc minuts pel final. Abans, les úniques opcions clares que havien tingut eren un penal i una falta directa que ha aturat un Arnau Martínez immens sota pals. El gol l’ha fet Nil Cervera amb una canonada potentíssima des del cercle central inapel·lable per Arnau Martínez.
No ha abaixat els braços l’Igualada, que ho ha provat fins a la botzina final i ha estat a prop de forçar la pròrroga diverses vegades, però no ho ha aconseguit.
La final es jugarà demà a les 11.45h. El Liceo s’enfrontarà al Calafell, que s’ha classificat per a la seva primera final de Copa del Rei després d’eliminar el Barça a la tanda de penals.
