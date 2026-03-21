Waterpolo | Segona Divisió masculina
L'Adbisio CN Manresa perd a casa davant d'un CW Dos Hermanas molt rocós (10-14)
El jove conjunt que dirigeix David Torilo ha lluitat fins al darrer alè, però una segona part molt complicada ha provocat que el partit se'ls posés molt costa amunt
L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha caigut per 10-14 davant d'un CW Dos Hermanas molt rocós i agressiu que ha fet de l'energia i la contundència la millor arma per endur-se el seu tercer triomf en aquesta fase de guanyadors de Segona Divisió. Les piscines Manel Estiarte i Duocastella han estat l'escenari d'un partit molt disputat que ha quedat molt condicionat just després de la mitja part, en què els sevillans han obert un forat de sis gols que ha estat gairebé impossible d'aixecar.
El matx ha començat somrient per als homes que dirigeix David Torilo, ja que en menys de dos minuts han aconseguit un primer avantatge de 2-0 gràcies a les dianes de Marc Urgeles en la primera acció del partit i la d'Ivan Rey en una subtil vaselina. Els andalusos s'han posat les piles i han retallat el desavantatge, però en una nova acció d'atac els manresans han forçat un penal. Tot semblava anar bé, però Emilio José Cobo ha llegit les intencions de Martí Puerta i ha aturat el seu xut.
Un duel de parcials
Els ànims manresans no han defallit, i Oriol Albacete ha contestat amb una gran aturada a boca de gol en l'acció immediatament posterior. Puerta s'ha refet de l'error ràpidament i posava un 3-1 esperançador abans de l'equador de la primera part. Però a partir d'aleshores els manresans s'han col·lapsat en atac, i no han trobat la manera d'aturar les accions ofensives del Dos Hermanas, que han convertit vuit gols consecutius en una mica més de set minuts.
El 3-9 era un senyal clar que el partit no seria fàcil, però els bagencs no estaven disposats a caure sense lluitar. De nou Urgeles i Biel Fernandez situaven el 5-9 a l'electrònic que com a mínim donava esperances de cara a la segona meitat. Un xut llunyà d'Arnau Leon en situació de superioritat feia aixecar la graderia de les Manel Estiarte i Duocastella, tot i que una nova revifada ofensiva visitant els permetia contrarestar el parcial de 3-0 i tornava a posar 6 gols de marge.
Els manresans no s'han rendit, i amb un doblet d'Ivan Martínez i una contribució de Puerta tornaven a donar esperança a l'afició manresana. Però aleshores han aparegut Alejandro Álamo i Alejandro García, que amb una diana cadascú no només trencaven amb la bona dinàmica del conjunt local, sinó que rubricaven el triomf. A les acaballes, una bona combinació dels manresans els ha servit per trobar Sergi Torres en una bona situació llançament, i ha convertit un bonic gol que posava el punt final a l'enfrontament.
