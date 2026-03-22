Esquí de muntanya
Anna Huguet i Ot Ferrer es queden a les portes de la final de la Copa del Món de Val Martello
Els representants del Mountain Runners del Berguedà han caigut a semifinals, mentre que la santpedorenca Maria Costa no ha passat de quarts
Els esquiadors de muntanya del Mountain Runners del Berguedà Ot Ferrer i Anna Huguet s'han quedat a les portes d’accedir a una nova final de la Copa del Món d’esquí de muntanya que es disputava a Val Martello. Els dos esportistes han accedit a la ronda de semifinals com als segons millors classificats de la seva mànega, però en la cursa prèvia a la final no han millorat prou el seu registre i han acabat eliminats. Abans, també havia quedat fora a quarts de final la santpedorenca Maria Costa.
L’esquiadora bagenca s'ha acomiadat de la competició abans d’hora després de ser quarta en la primera mànega. Una eliminatòria complicada en què s'ha hagut de batre amb Emily Harrop, que al final de la jornada acabaria enduent-se l’or en categoria femenina. Huguet, en canvi, ha estat segona de la quarta mànega, només superada per Margot Ravinel, que a la final pujaria al tercer graó del podi. A les semifinals, l’esquiadora cerdana ha estat cinquena i s'ha quedat a una mica menys de 20 segons de la final.
En categoria masculina, Ferrer ha finalitzat la quarta mànega en segona posició, un registre que li donava accés a la segona semifinal. Una ronda més que competida, en què Ferrer dominava, però l’atleta berguedà ha comès una errada tècnica en una de les transicions, i aleshores ja ha estat massa tard per recuperar un temps preciós. L’or en categoria masculina se'l va penjar el banyolí Oriol Cardona, que ha estat primer en totes les curses que ha disputat, i que a la final ha superat Arno Lietha i Nikita Filippov.
