Futbol/Segona Catalana
El Berga i el Puig-reig vencen i deixen les coses com estaven al grup 4 de Segona Catalana
Els dos conjunts berguedans es troben a tres i cinc punts del Fundació Terrassa
La Seu d'Urgell es consolida en el lideratge del grup 5 amb una bona victòria al camp del Balàfia
Regió7
El Berga i el Puig-reig van guanyar els respectius partits del grup 4 de Segona Catalana i es mantenen les distàncies respecte de la Fundació Terrassa, que també va vèncer, en aquesta oportunitat a casa contra el Sant Vicenç dels Horts per 3-1. Els blanc-i-vermells, que romanen a tres punts del primer lloc, en van tenir prou amb un gol de Ramon Artigas al minut 67 per endur-se els tres punts en joc de Barberà.
Per la seva banda, els puig-reigencs van viure un nou partit amb molts gols en què es van avançar mitjançant Santasusagna. Ell mateix va fer el 2-2, després que el rival, el Júnior, hagués capgirat el resultat. Va ser dos minuts abans del final que Joel Fernández va fer el 2-3 i deixa els verd-i-vermells dos punts a sota del Berga i a cinc del lideratge.
Menys sort va tenir el Gironella, que només va poder empatar sense gols al camp de la Sabadellenca. No és mal resultat, pel potencial del rival, però l’allunya a sis punts del Berga i a nou del primer lloc.
En la part baixa, derrota del Piera per 2-4 contra el Montcada, un resultat que li complica la vida després que Robledillo i Núñez haguessin establert el momentani 2-1. I nova derrota del cuer, el Fàtima, aquest cop rebent un 5-1 a Sant Quirze.
La Seu d'Urgell segueix manant
En el grup 5, la Seu d’Urgell es manté primera, amb dos punts i un partit menys respecte del Juneda, únic rival que li queda. Va guanyar per 0-2 al camp del Balàfia amb gols de Casanova, a la primera meitat, i de Marcos Fernández per tancar el partit amb tranquil·litat. El seu màxim rival també va patir per superar el Capellades per 2-1.
Per la seva banda, bon partit del Sallent, que va guanyar per 1-4 l’AEM amb dos gols d’Iker Sánchez, el primer de Fontán i el tercer de Martínez i es consolida a la zona mitjana de la classificació.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències