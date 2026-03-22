El Cadí la Seu surt del descens en derrotar el Joventut en el derbi (76-65)
Les urgellenques obtenen el primer triomf amb Pepe Vázquez a la banqueta i també recuperen l'average contra les badalonines
El Cadí la Seu ha sortit de la zona de descens en derrotar el Joventut (76-65) en un derbi que s'ha resolt a la segona meitat i per una distància, onze punts, que supera els nou pels quals les badalonines es van imposar a la primera volta. Haver vençut l'average pot acabar sent essencial per atribuir l'última plaça que envia a la Lliga Challenge. A més, ha estat la primera victòria amb el nou tècnic, Pepe Vázquez, a la banqueta i ha comptat amb Laia Raventós, autora de 19 punts i 23 de valoració, com a peça més destacable.
La igualtat ha presidit un duel en què la Penya ha disposat dels primers avantatges (6-11). Però el Cadi ha pogut prendre la iniciativa en el tram inicial del segon període, encara que no ha pogut escapar-se i s'ha arribat a la mitja part amb empat a 36 punts.
Calia evitar que el Joventut assolís una diferència que provoqués que el conjunt urgellenc hagués de remar i que posés pressió. Un triple de Regina Aguilar ha donat la màxima distància de sis punts (57-51), la mateixa amb la qual s'ha arribat al final del quart, amb tres tirs lliures consecutius anotats per Raventós després de provocar una falta.
El darrer període ha discorregut entre el fet d'assegurar la victòria i anar a buscar l'average. El Cadí ha adquirit deu punts i, tot i un últim intent badaloní amb un tir de tres de Sivka, molt encertada en el duel de la primera volta, un triple d'Anna Palma ha donat dotze punts de marge per primer cop.
En els darrers segons, amb el partit guanyat, Gervasini ha posat onze punts de distància i l'eslovena ha errat el tir que hauria pogut empatar l'average.
CADÍ LA SEU: Raventós 19, Palma 11, Aguilar 6, Niare 10 i Ridard 13 –cinc inicial– Gervasini 9 i Mata 8
CLUB JOVENTUT BADALONA: Piera 2, Lamana 14, Dembélé 21, Howard 2 i Ebo 2 –cinc inicial– Ramette 6, Sivka 14, Brewer 2 i Cotano 2
ÀRBITRES: Rial, Sanhermelando i Ruíz
PARCIALS: 17-19, 36-36, 61-55, 76-65
