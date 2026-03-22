El CB Artés aixeca un duel que semblava impossible contra l'Alpicat (68-72)
Els bagencs salven els mobles a la pista del cuer de la lliga amb una recuperació de més de vint punts en poc més de deu minuts
El CB Martorell obté una treballada victòria amb remuntada inclosa al feu del Maristes Ademar (72-74)
El CB Igualada apallissa el TGN Bàsquet (93-55) i encara l'aturada de Setmana Santa amb optimisme
El Petropintó ASFE sotmet l'Odontomed Jet Terrassa (53-59) en la seva lluita per la permanència
El CB Artés va salvar els mobles a la pista del cuer, el CB Alpicat (68-72), aixecant a l’últim quart un partit que semblava impossible donat el desavantatge de 21 punts amb què es trobaven a les acaballes del tercer període. Però un vendaval ofensiu de la formació bagenca va fer caure en picat l’eufòria que es respirava al pavelló lleidatà.
Contra tot pronòstic, l’inici de partit va estar marcat per la igualtat i amb cert domini visitant. Llavors, al segon quart, va succeir l’impensable entre un dels equips de la part més alta i el cuer: la desconnexió sorprenent del primer i l’exhibició colossal del segon amb 28 punts. En aquest context, es presentava un més que interessantíssim segon acte.
I encara més veient que la formació dirigida per Oriol Sensat no va reaccionar en el tercer període, ans el contrari. Els locals van obtenir una renda superior als vint punts (60-39). Aleshores, un parcial esfereïdor de 8-33 va fer saltar pels aires totes les opcions que tenia el fanalet vermell de poder tombar el quadre bagenc.
Així, l’Artés va anar remuntant, jugant amb la pressió i la tensió del rival, per acabar-se imposant i seguir el ritme de La Parròquia-Olària Esports-Samà Vilanova Sam.
Fitxa tècnica
CB ALPICAT: Verge 8, Teruel 7, Mba 9, Castellnou 13, Cabrera -cinc inicial- Gordillo 2, Morel 2, Trawally, Domingo 2, Garrabe 13, Sastre, Capell 12
CB ARTÉS: F.Mas 3, Roqueta 21, Sakai 4, Guitart 14, Pujolreu 17 -cinc inicial- Oliinychenko, Cuñé, Soler, E.Mas 11, Brià, Portella 2, Orrit
ÀRBITRES: Osorio i Piñol
PARCIALS: 18-21, 46-30, 60-42, 68-72
El Martorell exhibeix el seu bon estat de forma
El CB Martorell es troba, molt probablement, en un dels millors moments de la temporada. Prova d’això va ser la treballada victòria amb remuntada inclosa a la pista del Maristes Ademar (72-74). I és que sembla que els del Baix Nord han deixat enrere la irregularitat encadenant dos victòries consecutives clau abans de recuperar, avui, a 3/4 de 9 del vespre, un partit ajornat contra el Club Bàsquet Santfeliuenc.
En el duel corresponent al Maristes Ademar, el quadre d’Andrés Joya va assumir el lideratge en gairebé tota la primera meitat, impedint que els locals se sentissin còmodes damunt del parquet.
A la represa, es temia el pitjor davant la reacció dels locals, que van obtenir una renda de sis punts abans d’afrontar la batalla dels darrers deu minuts. Però la rèplica martorellenca va ser meritòria, gestionant millor els moments calents i seleccionant bones opcions de tir. Els barcelonins van tenir dos tirs lliures per forçar la pròrroga amb el cronòmetre a zero. Afortunadament, els van errar tots dos i els del Baix Nord van sumar l’onzè triomf del curs a Super Copa Masculina, fet que els allunya considerablement de les quatre places que aboquen al descens de categoria a Copa Catalunya.
Fitxa tècnica
MARISTES ADEMAR: Majoral 2, Vidal 22, Franch 4, M.Canillas 8, Martorell -cinc inicial- Nogales 6, P.Canillas, Hermoso, Sánchez, Erik 15, Francès 4, Ros 11
CB MARTORELL: Joya 7, Cáceres 8, Corral 4, Bascuñana 4, Ortiz 5 -cinc inicial- V.Díaz 17, A.Díaz 10, Ribas 2, Peláez, Cejas, Corominas 10, Yeste 7
ÀRBITRES: Perdiguer i Ruiz
PARCIALS: 16-23, 39-40, 61-55, 72-74
L'Igualada va disparat
Per segona jornada consecutiva, el CB Igualada va etzibar una contundent pallissa al seu adversari. En el partit del passat dissabte li va tocar el rebre al TGN Bàsquet (93-55). Les jugadores dirigides per Joan Albert Cuadrat van enllestir el duel ben aviat gràcies a una allau ofensiva indeturable per a les tarragonines. D’altra banda, les júniors de l’entitat anoienca van gaudir de minuts importants per anar agafant rodatge. Es tracta d’un triomf vital per encarar la tornada de l’aturada de Setmana Santa amb el màxim optimisme de cara a la difícil pugna per finalitzar el curs entre les dues primeres places, aquelles que garanteixen la disputa de la fase d’ascens.
Fitxa tècnica
CB IGUALADA: Compte 15, Soler 11, Tajahuerce 13, Nieto 2, Roqué 13 -cinc inicial- Blanco 9, Vidal 3, Rivera 10, Rueda 4, Díaz 13
TGN BÀSQUET: Vidaller 11, Canals 9, Corbacho, Mpord 10, Sanroma 7 -cinc inicial- Liarte 3, Ibáñez 3, Niño 7, Burgues 5, Morales
ÀRBITRES: Del Olmo i Cayuela
PARCIALS: 32-13, 56-21, 78-45, 93-55
L'ASFE guanya una altra final per assolir la salvació
El Petropintó ASFE va guanyar la segona de les set finals que li queden per intentar assolir una anhelada permanència que es preveu difícil. Les jugadores de Sergi Hormigo van tornar a fer un gran esforç per batre l’Odontomed Jet Terrassa a domicili (53-59), un adversari directe a la zona baixa de la classificació. Malgrat un escarransit primer quart, en què van ser inferiors a les vallesanes, a partir d’aleshores van iniciar una remuntada que les va portar a liderar l’electrònic fins al final. És la cinquena victòria de les bagenques, encara a tres partits de l’equip que marca el llindar de la salvació, el Sant Gervasi, i en la pròxima jornada reben el Vallcuerba Reus Ploms Salle. L’ASFE espera poder furgar en la ferida d’un líder que encadena dues derrotes seguides.
Fitxa tècnica
ODONTOMED JET TERRASSA: Puig, Olmo 7, Comas 9, Farré 2, Fontanet 4 -cinc inicial- Samper, Tarrasa 15, Tamayo, Jalle, Garrido 16, Ruiz, Alonso
PETROPINTÓ ASFE: Fornells 10, Salas 2, Morros 2, A.López 4, M.Momotiuk 5 -cinc inicial- M.López 5, Colldeforn 14, L.Momotiuk, Franch 6, Albàs 3, Clarà 3, Martínez 5
ÀRBITRES: Tauler i Montané
PARCIALS: 15-9, 23-27, 36-41, 53-59
