Bàsquet/Tercera FEB grups C-A i C-B
El CB Navàs malbarata una diferència de 21 punts i cau contra el Vic (70-78)
Els osonencs firmen un parcial de 7-36 des de l’equador del tercer quart per aniquilar uns bagencs que, tanmateix, obtenen el bitllet per a les fases eliminatòries amb la derrota de l'Es Castell
El Tenea-CB Esparreguera apallissa el Sandá Electroclima-BC Tecla (82-60) i aconsegueix la permanència
El Monbus-CB Igualada cau a la pròrroga a domicili contra el Sandá CB L’Hospitalet (94-88)
El CB Navàs va patir aquest cap de setmana una d’aquelles derrotes que fa mal, contra el CB Vic (70-78). Els d’Isidre Suau guanyaven de 21 punts a l’equador del tercer quart, però un brutal parcial de 7-36 des de llavors va llençar per la borda tota la bona feina que s’havia fet durant més de la meitat del duel. A més, es tractava d’un enfrontament directe entre dos equips que pugnen per la segona posició del grup. La bona notícia per als bagencs va ser la derrota del Sa Tintina CB Es Castell, que els classifica a les fases eliminatòries de la conferència C.
El partit va començar igualat a les dues bandes del parquet, amb els osonencs entomant la iniciativa en els primers minuts. A poc a poc, els navassencs van anar imposant la seva llei a través de la defensa i la confiança en atac. Al descans, ja guanyaven de set punts. A la represa, els locals van ser capaços de fer enfilar la diferència per sobre dels vint punts (63-42, min. 35), però una sèrie de factors van contribuir a la recuperació del quadre visitant, entre ells el llistó arbitral i la desconcentració. En aquest context, el Navàs es va quedar sense resposta i col·lapsat davant un Vic en plena remuntada que supera els bagencs a la classificació per l’average.
Fitxa tècnica
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 8, Albà 8, Saló, Monés 18, Montagut 6 -cinc inicial- Fall 6, Boixadera, Arranz, Planell 5, Zhuravlov, Juncadella 14, Cascales 5
CB VIC-UNIVERSITAT DE VIC: Pallarès 3, Subiranas 6, C.Vidal 17, Sims 14, Lajay 7 -cinc inicial- Tarres, Riera, D.Vidal 10, Del Val 5, Sabatés, Cruz 2, Canal 14
ÀRBITRES: Safont i Elorz
PARCIALS: 20-21, 46-39, 63-54, 70-78
L'Esparreguera segella la permanència
El Tenea-CB Esparreguera va segellar la continuïtat a Tercera FEB per una temporada més després d’apallissar a casa el Sandá Electroclima-BC Tecla (82-60), un rival immers en posicions de descens. El duel va estar marcat per la igualtat durant els trenta primers minuts de joc. Els del Baix Nord eren conscients que els visitants es deixarien la pell. En el darrer quart la formació dirigida per Marc Raventós va exhibir un gran nivell ofensiu i defensiu que els va permetre firmar un parcial molt bo i decisiu per dirimir el guanyador del matx. En la pròxima jornada visitaran les illes per mesurar-se al CB Es Castell.
Fitxa tècnica
TENEA-CB ESPARREGUERA: Martin 19, Almirall 2, Roy 13, Segarra 15, Esteves-Garcia 6 -cinc inicial- Rosado 4, Barquets 11, Sellarès 4, Bardés 4, Campaña, Roig 2, Torralba 2
SANDÁ ELECTROCLIMA-BC TECLA SALA: Fernández, Fontanals 7, Palomares, Mandim 7, Martín 5 -cinc inicial- Álvarez 7, Bertomeu 14, Turnquest, Garcia 11, Dalet 5, Llorente 4, Martínez
ÀRBITRES: Aznar, De Greogorio
PARCIALS: 19-22, 38-36, 53-51, 82-60
L'Igualada planta cara, però cau a L'Hospitalet
El Monbus-CB Igualada va caure a la pròrroga a domicili contra el Sandá CB L’Hospitalet (94-88) i es queda a dos triomfs del quart classificat, el Tibu-Ron Castelldefels, l’últim equip que disputaria les fases eliminatòries de la conferència C. Els igualadins afrontaven el duel força minvats tan físicament com anímicament. Malgrat aquesta circumstància, els anoiencs van plantar molta cara i, fins i tot, van assumir la iniciativa del partit durant els primers dos parcials. Aleshores, els amfitrions van deixar pales el seu talent i van capgirar el resultat, però els visitants van lluitar i Eduard Tejero va fallar el triple guanyador. En el temps suplementari, els de Víctor Belenguer es van quedar sense gasolina.
Fitxa tècnica
SANDÁ CB L’HOSPITALET: Castellon 20, Tarrida 7, Baques 18, Alexandre 19, Esteban 6 -cinc inicial- Font 13, Isern 9, Vicens, Driouech, Ribas, Barbecho 2, Sevillano
MONBUS-CB IGUALADA: Sala 5, Benito 11, Cumelles 27, Tejero 11, Aliaga 10 -cinc inicial- Bernadí 2, Enrich, Latorre, Fons, Baltà, Quintana 13
ÀRBITRES: Monclús i Pla
PARCIALS: 17-25, 35-36, 66-58, 81-81 (final), 94-88 (pròrroga)
