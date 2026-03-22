Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa ensopega en la visita a l’Hospitalet
Els de Sergi Trullàs empaten a zero i ja no depenen d’ells mateixos per mantenir-se líders
El CE Manresa ha ensopegat en la seva visita a l’Hospitalet i ja no depèn d’ell mateix per mantenir-se al capdavant de la classificació del grup cinquè de Tercera Federació. Tot i que han xutat dues vegades al pal, els de Sergi Trullàs no han estat capaços de passar de l’empat a zero en un dels camps més complicats de la categoria i han cedit dos punts al CF Badalona.
Quan s’acosta el tram decisiu de la temporada, els bagencs esperaven tornar a guanyar i mantenir-se líders de la categoria. A més, visitaven un estadi on, malgrat tenir gran renom, l’Hospitalet no s’hi acaba de sentir còmode, potser per la pressió que els comporta jugar-hi, i ha deixat escapar alguns punts. Els riberencs, a més, no passaven per un bon moment. Dels últims cinc partits només n’han guanyat dos i els altres tres els han perdut.
Encara que l’enfrontament prometia ser un festival de futbol ofensiu perquè s’enfrontaven dos dels equips més golejadors de la categoria, la primera part ha passat sense pena ni glòria. Així, amb prou feines han xutat tres i dues vegades a la porteria contrària. Tot això, sota la mirada atenta de dos espectadors de luxe: els exjugadors del FC Barcelona Sergio Busquets i Jordi Alba, qui forma part de la directiva del club riberenc juntament amb el també exblaugrana Thiago Alcántara.
Potser conscients de la transcendència del partit de cara la classificació —el Manresa s’hi jugava el lideratge amb el Badalona i l’Hospitalet mantenir-se en posicions de play-off—, els dos equips han començat un pèl imprecisos. Tot i que provaven de sortir amb la pilota controlada, acumular possessions llargues i no cometre massa riscos, tots dos han comès errades impròpies en controls i passades que semblaven senzilles i no han arribat a acostar-se a les àrees rivals fins passat el primer quart d’hora.
El primer a fer-ho ha estat l’Hospitalet amb un intent molt llunyà que no ha arribat a sorprendre Òscar Pulido. I no hi han tornat fins gairebé deu minuts més tard. Amb més perill, això sí. A l’altre costat, el Manresa no ha estat capaç de provar-ho fins passada la mitja hora de joc en una possessió molt llarga que ha culminat Badr amb una gran jugada individual i un posterior xut que ha sortit fregant el pal dret d’Aliaga. Dos minuts després, en una transició molt ràpida, el mateix Aliaga s’ha estirat per salvar miraculosament un xut molt perillós de Moha Ezzarfani en direcció al pal llarg.
Fins aleshores, els bagencs no semblaven estar còmodes del tot. Han tingut problemes per jugar des del darrere i les poques solucions que han trobat han passat per sortides en llarg de Pulido des de l’àrea pròpia. Però, a partir del primer xut i fins al final de la primera meitat, el Manresa ha estat capaç d’espolsar-se els nervis inicials, tancar l’Hospitalet més vegades a camp propi i provar sort davant un Aliaga que ha mantingut l’empat a zero al marcador.
Després que, en el primer quart d’hora de la segona part, la poca producció ofensiva continués marcant el to de l’enfrontament, Trullàs ha mogut la banqueta. Esclar que no hi ha ajudat gens que l’Hospitalet no regués la gespa, massa seca per facilitar que la pilota llisqués i deixés fluir les combinacions. Per provar de sacsejar-ho tot plegat, el tècnic barceloní del Manresa ha decidit modificar el dibuix i perdre un migcampista per sumar efectius a l’última línia. El canvi ha estat de Carlos Portero per Momoh, que s’ha situat al costat d’Ayoub a la punta d’atac. Instants després, Aleix Díaz ha xutat al pal.
Poc conforme amb la situació, el tècnic local ha reaccionat i ha esgotat els canvis. També Trullàs n’ha fet dos més: el de Barragán per Ayoub i el de Bamta per Aleix Díaz. Si bé no han causat massa efecte ni els dels uns ni els dels altres pel que fa al desenllaç final, sí que han servit per veure uns darrers deu minuts més enèrgics i amb les ocasions més clares a totes dues bandes. Ha estat el Manresa qui s’hi ha acostat més quan Momoh ha enviat la pilota al travesser, però el marcador no s’ha mogut i els bagencs han marxat amb un punt a la butxaca.
Amb aquest empat, el CE Manresa ja no depèn d’ell mateix per ser líder. Tot i que es manté al capdavant de la classificació amb un punt de marge, el Badalona podria recuperar la primera plaça si guanya el partit que té pendent amb el FC l’Escala.
