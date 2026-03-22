Dura derrota del Gimnàstic juvenil contra l'Espanyol (1-6)
Els manresans juguen quaranta minuts amb un jugador menys i acaben golejats davant d'un dels millors equips de la categoria
El Gimnàstic juvenil va patir una dura derrota davant un dels equips capdavanters de la categoria, l'Espanyol, que ara per ara ocupa el lideratge del grup. El conjunt manresà va tenir opcions durant bona part del partit, però a la segona meitat, el conjunt perico va ser molt superior davant un Gimnàstic que va jugar molts minuts amb un jugador menys. Els bagencs es mantenen a l'onzena posició, ara a només dos punts de la zona de descens, tot i que encara tenen un partit pendent davant el Barça.
I això que l'inici del partit va ser més igualat del que va reflectir el marcador final. Els locals van lluitar de tu a tu malgrat la superioritat del conjunt blanc-i-blau. Els visitants, però, es van avançar amb diana de Víctor Mullerat. Això, però, va fer activar encara més als manresans, que van reaccionar immediatament amb el gol de l'empat, que el va anotar David Martínez. Tot i això, els visitants van tornar-se a avançar, amb gol de Martí Rivas, just abans del descans.
A l'inici de la segona meitat, l'Espanyol va sortir com un coet i, al cap de sis minuts de la represa, Aarón Soriano feia el tercer. Pocs minuts després, el porter local, Jan Lagunas, era expulsat amb vermella directa per una falta a un davanter rival quan era l'últim home. I dos minuts després, abans de l'hora de joc, Eloi Tost feia el quart i deixava sentenciat el partit. Amb un jugador menys, els manresans van intentar retallar distàncies, però la diferència va ser massa àmplia i els pericos van aconseguir fer dos gols més, de Denis Cruz i de Makar Kotovshchikov, aquest darrer des dels onze metres.
