EL PARTIT DEL CAMP NOU
Joan Garcia jugarà avui, Eric no
Hansi Flick espera veure davant el Rayo un Barça semblant al que va atomitzar el Newcastle. El tècnic afirma que no sent cap neguit davant l’aturada de les seleccions, en què se n’aniran 15 jugadors.
Joan Domènech
Es va lesionar dimecres, va ser examinat dijous, va celebrar la primera convocatòria amb la selecció divendres, va treballar amb normalitat dissabte i finalment jugarà avui diumenge. El final de la setmana de Joan Garcia és ben diferent del de l’Eric. El jugador més resistent del Barça, el qui més partits seguits havia disputat, no s’ha recuperat, no ha entrat en la llista d’Espanya i no jugarà davant el Rayo a la incòmoda hora de les dues del migdia.
La primera cita davant els de Vallecas, en la tercera jornada, va arrencar una recordada frase de Hansi Flick que no ha tornat a pronunciar. "Els egos maten l’èxit", va afirmar el tècnic després de l’empat de Vallecas. Mig denúncia, mig advertiment, Flick va expressar el disgust per l’ambient que va detectar al vestidor, inestable pels vaivens del mercat, amb Fermín en el focus d’atenció per una oferta del Chelsea i un presumpte enfrontament amb Gavi.
El nivell del Newcastle
Set mesos després, Flick disfruta de tractar "una família" d’irreprotxable convivència, Fermín és un dels millors golejadors i Gavi ha tornat a jugar, superada la lesió. "Aquesta frase forma part del passat", va dir ahir Flick, com si li fes mal haver-la pronunciada aleshores. L’entrenador més es va estimar compartir amb els futbolistes la satisfacció per l’actuació contra el Newcastle i la sensació que va obtenir de veure’ls "disfrutar jugant amb els companys". "Aquest nivell fantàstic és el que vull, i que el mantinguem fins al final de temporada", va dir.
Dependrà, en una part, del fet que al Barça el respectin les lesions. Arriba a l’últim partit abans de l’esprint final sense poder comptar amb Kounde, Christensen, Balde i De Jong. Més Eric, tot i que podria jugar en cas de necessitat extrema i a risc d’agreujar la sobrecàrrega muscular. Flick va assegurar que no es passarà l’aturada resant per la integritat física dels futbolistes. Va apel·lar al seu optimisme, amb la il·lusió que aquesta vegada no es cobrarà cap pèrdua. "També els va bé per desconnectar de la rutina i tornar amb més energia", va valorar.
Entre els 15 internacionals que se n’aniran, inclòs Xavi Espart, el jove lateral que ha sigut l’últim a debutar, hi ha João Cancelo i Marcus Rashford, amb un futur incert al Camp Nou. Tots dos estan cedits fins al 30 de juny, el defensa de l’Al-Hilal de l’Aràbia Saudita, el davanter del Manchester United. El primer s’ha consolidat en la titularitat, i el segon ha perdut molts minuts. "Tenia problemes físics", va aclarir Flick, que no va voler avançar si advocarà pel seu fitxatge definitiu: "Tenim temps de sobra per decidir. Hi haurà un Mundial i un llarg descans".
