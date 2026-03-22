Futbol/Lliga EA Sports
Joan Garcia i la sort salven el Barça d'un descarrilament contra el Rayo Vallecano (1-0)
El gol de córner l'Araujo i les aturades del porter de Sallent mantenen el ple de victòries al Camp Nou en lliga
El porter sallentí Joan García va deixar el camp dimecres contra el Newcastle i semblava que seria baixa aquest diumenge contra el Rayo. Hi havia que assegurava, quan no es coneixia que no tenia cap lesió, que tampoc no era un duel gaire important per perdre's. Doncs sort que ha pogut actuar. Perquè tres aturades seves, i la solidesa a sota de la porteria, han estat determinants perquè el Barça no perdés cap punt contra els vallecans a un Camp Nou que roman invicte en totes les competicions. A més, el Barça tampoc no ha perdut cap punt a casa a la lliga, ni a aquest escenari, ni a Montjuïc, ni als dos partits que va disputar al Johan Cruyff.
I no va ser perquè el Rayo no ho mereixés. És cert que Iñigo Pérez, com a tècnic, només ha pres un punt de dotze a Flick en les dues temporades en què han coincidit. Però el navarrès sempre ha curt-circuitat el joc blaugrana, l'ha fet patir i, fins i tot, ha pres possessió al seu adversari.
Les coses podien haver començat malament quan, en una de les habituals desconnexions defensives dels principis dels partits, el figuerenc Pep Chavarría, que ha mantingut a ratlla Lamine Yamal durant tot el partit, li ha donat un gol fet a Carlos Martín, però Joan García ha aparegut per salvar el gol.
És cert que el Barça ha tingut una ocasió tant o més clara, quan Raphinha ha robat una esfèrica a Ciss i ha disparat a fora davant de Batalla amb tot a favor. Però el duel era igualat fins que, en una acció a pilota parada, Cancelo ha tret un córner i Araújo s'ha avançat de nou a Ciss per fer l'únic gol de la tarda.
Després, Batalla ha aparegut per salvar un xut de Raphinha que havia tocat en un defensa i ha acabat al travesser, i també una rematada en semierrada del brasiler. El segon semblava a tocar, però no ha arribat.
Aturades salvadores
I a la represa, el joc dels locals ha estat pitjor. En part per cansament acumulat, per un mal dia de les seves figures i potser també per la proximitat dels compromisos internacionals, el Barça gairebé no ha creat perill i els canvis han anat pitjor. Ferran ha seguit en la línia d'imprecisió i Olmo n'ha tingut una de bona, però ha disparat a fora. Els blaugrana anaven perdent el mig del camp i només han tornat a atacar en un nou robatori de Raphinha a Batalla, en què l'extrem no ha sabut resoldre.
Ha estat en el tram final quan ha arribat el patiment de veritat. Els vallecans, amb tot perdut, se n'han anat endavant amb un 4-2-4 desacomplexat i ha tingut ocasions claríssimes. Primer, Joan ha desviat un cop de cap a boca de canó d'Unai López en un córner. Després, Espino ha trencat el fora de joc i, amb tot a favor, ha enviat la pilota a fora. I, finalment, el sallentí ha desviat un xut d'Álvaro García que buscava el seu pal dret. El Barça ha acabat traient aigua, però suma tres punts d'aquells que fan falta quan el dia no és brillant.
FC BARCELONA: Joan García, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Espart min 90), Bernal (Casadó min 61), Pedri, Lamine Yamal (Rashford min 82), Fermín (Olmo min 61), Raphinha i Lewandowski (Ferran min 46)
RAYO VALLECANO: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarría, Pedro Díaz (De Frutos min 59), Óscar Valentín (Espino min 46), Isi, Gumbau (Unai López min 59), Fran Pérez (Camello min 82)i Carlos Martín (Álvaro García min 46)
ÀRBITRE: Cordero Vega (cantàbric). Grogues a Raphinha, Lamine Yamal i Cubarsí per als locals i a Óscar Valentín, Fran Pérez, Ciss i Isi per als visitants
GOLS: 1-0 Araújo min 24
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències