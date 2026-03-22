Bàsquet / Lliga Femenina 2
El Manresa CBF venç l’Ointxe a fora i suma l’onzè triomf de la temporada (58-65)
Les bagenques van ser superiors a les adversàries en l'últim període, després de mantenir un intens frec a frec
Queralt Ribera, Sira Beltran i Mariona Teixidó van ser les jugadores més destacades de la formació que dirigeix Marc Rovirosa
El Manresa CBF va sumar l’onzena victòria del curs, a la pista de l’Smartlog Ointxe (58-65), en la jornada 23 de la Lliga Femenina 2. Les jugadores de Marc Rovirosa van decidir el duel en un últim quart en què van ser superiors a les seves adversàries, després de mantenir un intens frec a frec en els tres primers períodes.
Es tracta d’un nou triomf que ratifica la solidesa d’una entitat que ha treballat molt dur sobre una bona base al llarg de tot el curs. Així, la desfeta de la setmana passada contra l’Ibaizabal la van superar amb escreix davant una formació basca que tenia les mateixes victòries que les manresanes a la classificació.
L’inici del partit va estar marcat per un intercanvi de cistelles, fins que a mitjans del primer període les bagenques van obrir la primera escletxa de vuit punts (7-15, min. 6). Llavors, les locals van ser capaces d’igualar de nou un enfrontament que va estar a una o dies cistelles de diferència fins al descans. Un triple de Zafra va permetre a les manresanes marxar amb un punt de renda als vestidors.
A la represa, les foranes van tornar a entomar la iniciativa en el marcador, assolint avantatges propers als deu punts (36-44). Però l’Ointxe es negava a donar el braç a tòrcer i aconseguien fer la goma i mantenir-se ben vives dintre del partit. Aquesta tendència va persistir en els últims minuts, en què, de nou, les manresanes van ser més clarividents en els moments decisius.
Queralt Ribera, Sira Beltran i Mariona Teixidó, amb 17, 12 i 10 punts, respectivament, van ser les millors del quadre bagenc.
En la pròxima jornada, el Manresa CBF rebrà el Mipelletymas B.F. Lleó, tercer classificat.
Fitxa tècnica
SMARTLOG OINTXE: Extarte 2, António 9, Gutierrez 4, Bedia 22, Sarasti -cinc inicial- Carrillo 2, Legarreta 4, Cabue 2, Canales 4, Lizarralde 9
MANRESA CBF: Ribera 17, Ortas 6, Almasque, Garcia 3, Zafra 8 -cinc inicial- Beltran 12, Sall 2, Ruiz, Teixidó 10, Martí 3, Gener 4
ÀRBITRES: Pujol i Garcia
PARCIALS: 20-18, 30-31, 44-46, 58-65
