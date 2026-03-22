Molt futbol però sense gol al derbi entre Gimnàstic i Pirinaica (0-0)
Els dos conjunts manresans disputen un duel igualat i amb molta intensitat però les bones actuacions dels porters eviten que el marcador es mogui en tot el partit
Gimnàstic de Manresa i Pirinaica van empatar sense gols (0-0) en un duel de màxima intensitat i amb un molt alt nivell, però que no va veure cap gol en els 90 minuts, en part pel protagonisme dels dos porters. Els de la Mion es mantenen cinquens i retallen distàncies amb el tercer, ara només a cinc punts. Els escapulats són vuitens, lluny tant de l'ascens com del descens, i viuran un plàcid final de temporada.
L'inici de partit va ser amb molt nivell, però amb el Gimnàstic dominant la possessió de la pilota i dificultant molt la sortida de la pilota del conjunt visitant, que es defensava bé, però tenia problemes per trobar accions ofensives. Malgrat això, cap dels dos equips aconseguia arribar a la porteria rival i les ocasions de gol apareixien en comptagotes, amb un xut llunyà de Jose Samper que acabava a les mans de Carlos Boga i una rematada de Victor Chumachenko que sortia desviada.
A la segona meitat, la Pirinaica va obrir-se una mica més i va fer una passa endavant a la recerca del gol. Amb el partit més obert, ambdós equips van gaudir de més ocasions i van estar a punt de cantar el gol, però tant Carlos Boga com Dani del Río es van erigir en herois del seu equip, amb diverses parades de molt mèrit que van impossibilitar que els dos conjunts aconseguissin anotar. A vint minuts pel final, el Gimnàstic va tenir l'ocasió més clara, quan la Pirinaica va cometre un penal, però de nou Del Río va aconseguir aturar la pena màxima i també va desviar la segona jugada. Els minuts finals van ser d'anades i vingudes, amb els dos equips intentant anotar el que hagués sigut el gol definitiu del partit, però cap dels dos va aconseguir foradar la porteria rival i el duel, malgrat la seva intensitat i bon joc, es va quedar amb el marcador amb què havia començat.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Boga, Bertran, Fornell, Torras, Domènech, Chumachenko, Sàbat (Wiltbank 59’), Grifell, Fink (Lamuela 66’), Bravo i Rodríguez.
FC PIRINAICA: Del Río, De Verdonces, Vinasco (Altimira 44’), Nocete, Peñarrubia (Ponce 66’), Morell (Vinasco 84’), Cañete, Puentes (Alsina 45’), Bojang, Samper i Djibo.
ÀRBITRE: Aleix Rojas, auxiliat per Jan Rota i Martí Plaza.
