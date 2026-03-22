Atletisme
Núria Tarragó, de Manresa, es proclama campiona de Catalunya absoluta de trail
L'atleta de l'Avinent s'ha imposat amb solvència en la Cursa del Roc Gros, disputada als Hostalets de Balenyà
El podi femení l'han completat les integrants del JA Berga Natàlia Gonzàlez i Ahlan Elkakdi, mentre que Aniol Pujiula ha estat bronze masculí
La corredora manresana Núria Tarragó s'ha proclamat aquest diumenge al matí campiona de Catalunya absoluta de trail per primera vegada. La jove atleta de l'Avinent Manresa ha travessat en primera posició la línia d'arribada a la Cursa del Roc Gros que es disputava als Hostalets de Balenyà. El podi en categoria femenina l'han completat Natàlia Gonzàlez i Ahlan Elkakdi, ambdues representants dels Joves Atletes de Berga (JAB).
Tarragó ha completat els 21 quilòmetres i 1000 metres de desnivell positiu de l'exigent circuit osonenc en un temps d'1 hora 54 minuts i 39 segons. Les tres integrants del podi han arribat en tres minuts de diferència entre cadascuna. Gonzàlez ha travessat la línia d'arribada en 1 hora 57 minuts 25 segons, mentre que Elkakdi ha quedat a les portes de trencar la barrera de les dues hores, enregistrant un temps de 2 hores i 4 segons. Un registre que ha servit a Elkakdi per ser primera en la classificació d'atletes veteranes.
L'èxit del JAB no ha acabat aquí, ja que les atletes de l'entitat berguedana Sara Roca i Laura Bruch han estat quarta i cinquena respectivament. Una bona actuació conjunta que ha permès que el quartet del club de Berga pugés al graó més alt del podi en la categoria per equips, que rubricaven amb el 13è lloc a la classificació absoluta que assolia Maria Benito.
I el cert és que el club berguedà no només va celebrar en categoria femenina, ja que en la masculina, Aniol Pujiula també es va guanyar un lloc al podi. El corredor del JAB ha protagonitzat una cursa molt progressiva, anant amb molta claredat de menys a més que li ha permès arribar al darrer quilòmetre amb opcions de ser segon. Al final, però, en un esprint que semblava més propi d'una prova de mig fons que en una de distància de mitja marató, no ha pogut amb Ïu Net.
La prova masculina ha coronat Pere Menéndez com a campió absolut masculí, amb un registre d'1 hora 38 minuts i 19 segons. Segon ha estat Net, a 1 minut i 24 segons del vencedor, només un instant més ràpid que el representant del JAB.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències