Un Solsona desafortunat cau davant l'Almacelles (0-2)
Un error defensiu abans del descans condemna a un conjunt local espès en la circulació de la pilota i que no aconsegueix anotar
El Solsona va caure a casa davant l'Atlètic Almacelles (0-2) en un partit gris del conjunt del Solsonès, que va disputar una primera part seriosa, però que no va poder anotar i va ser penalitzat per alguna errada puntual en la faceta defensiva. Amb aquest marcador, el conjunt solsoní es manté fora del descens, marcant el tall de la permanència, però alguns dels equips que estan per sota tenen partits pendents, així que podrien sobrepassar-los a la classificació.
La primera meitat va ser igualada, amb les defenses imposant-se als atacs i sense ocasions prometedores per cap dels dos equips. El Solsona era seriós en defensa i proactiu amb la pilota malgrat que el partit estava travat i cap conjunt aconseguia imposar-se a l'altre. Quan tot feia pensar que s'arribaria a la represa amb un empat, a les acaballes de la primera meitat, un error en la defensa del conjunt local entregava en safata el primer gol del partit a l'Almacelles, que anotava mitjançant Mario Sánchez en una de les poques ocasions de gol de l'equip del Segrià en tot l'enfrontament.
Ja a la segona meitat, el conjunt local s'estirava i feia una passa endavant a la recerca de l'empat davant un equip almacellenc còmode a darrere i que defensava amb solidesa. Els solsonins tenien dificultats per fer circular la pilota i els hi costava crear perill. A més, a mesura que passaven els minuts, els locals deixaven més espais defensivament i, a uns vint minuts pel final, Alex Gutiérrez executava un contracop de l'equip visitant i sentenciava l'enfrontament. El Solsona va seguir intentant-ho, però ja sense la mateixa força, i no va aconseguir retallar distàncies.
CF SOLSONA: Figueras, Barniol, Montenegro (Sancés 69’), Lungu, Ferrer, Jbilou (Melnikas 59’), G. Sancés, Espuga, Cardona (Dahmani 75’), Caball (Larrañaga 75’) i Serrano (Pérez 59’).
CA ALMACELLES: Hurtado, Lozano, Argelich, Faci (Mazana 69’), M. Sanchez (N. Gutiérrez 82’), Martínez, Uriach (Ribes 46’), Monfort (Merroun 69’), Susagna, A. Gutiérrez (R. Sanchez 69’) i Cruz (Montalbán 89’).
ÀRBITRE: Oriol Lampurlanes, auxiliat per Angel Roca i Xavi Castelló.
GOLS: 0-1 M. Sánchez min 44, 0-2 A. Gutiérrez min 67.
