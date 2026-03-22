Suspès l’Artés-Navàs degut a incidents al públic
El partit entre Vilanova del Camí i el Pallejà es queda sense acabar per una picabaralla
Regió7
El partit que enfrontava el líder del grup 8 de Tercera Catalana, el Navàs, i el quart classificat, l’Artés, va ser suspès degut a incidents ocasionats a la grada. Aquest fet no és excepcional, i és que en les darreres jornades s’han viscut diverses suspensions de partits al futbol amateur de les nostres comarques, ja sigui per incidents amb el públic o bé per picabaralles entre jugadors.
El duel entre els dos conjunts de la part alta de la classificació anava, en el moment de la suspensió, amb resultat d’empat a un. S’havia avançat el conjunt visitant, amb diana de Joan Martín, i Dídac Sánchez havia empatat abans del descans pel conjunt artesenc. Quan quedaven cinc minuts més l’afegit pel final de l’enfrontament, el col·legiat va aturar l’enfrontament després que diverses persones situades a la grada s’aixequessin i comencessin a discutir-se. Segons explicaven a la narració del mitjà local TV Artés, la situació es va anar tensant a la grada malgrat que al camp no hi va haver cap picabaralla i, de fet, els jugadors s’ho miraven amb certa resignació i buscaven que es finalitzés la trifulga amb la voluntat de poder acabar de disputar els minuts finals de l’enfrontament.
Segons explicava la retransmissió, un jugador del conjunt navassenc va pujar a la grada per intentar calmar la situació, però les discussions i la tensió seguia persistint i el col·legiat de l’enfrontament, Nil Pellicer, va decidir suspendre el partit de forma definitiva amb la voluntat que el conflicte no escalés. D’aquesta manera, s’hauran de disputar els minuts finals i decidir qui s’emporta els tres punts, molt probablement a porta tancada, a més de les possibles sancions que puguin tenir els equips implicats.
El Vilanova, també suspès
El duel entre el Vilanova del Camí i el Pallejà, corresponent al grup 4 de Segona Catalana, també va ser suspès quan faltaven només dos minuts d’afegit per arribar al final de l’enfrontament. En els instants finals, es va produir una picabaralla entre integrants dels dos equips. En el transcurs d’aquesta trifulga, el col·legiat va expulsar a un jugador de l’equip anoienc. Segons fonts del club, en un principi tot feia preveure que l’àrbitre, Aitor González, donava el partit per acabat, però va decidir suspendre’l al·legant que restaven dos minuts d’afegit. El resultat era de 2-3 favorable al conjunt del Baix Llobregat. Els dos gols dels vilanovins els havia anotat Marc Rodríguez.
