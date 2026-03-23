El Bàsquet Manresa obre un concurs per crear el nou logotip de la Fundació
El Bàsquet Manresa comença a partir d’avui un concurs adreçat a tot tipus de participants per dissenyar el nou logo de la Fundació Bàsquet Manresa, que tindrà una nova imatge corporativa a partir de les properes setmanes
El Bàsquet Manresa comença a partir d’avui un concurs adreçat a tot tipus de participants per dissenyar el nou logo de la Fundació Bàsquet Manresa, que tindrà una nova imatge corporativa a partir de les properes setmanes. Els guanyadors podran gaudir d’una experiència VIP al Nou Congost durant un dia de partit. Des d’avui i fins el proper 23 d’abril es poden presentar les propostes per al nou logotip.
Només caldrà tenir en compte 2 detalls imprescindibles:
-Que hi tingui incorporat el nom: “Fundació Bàsquet Manresa”
-Que tingui el color vermell
Per poder participar en el concurs, cal fer arribar al correu electrònic fundacio@basquetmanresa.com un arxiu PDF format Din-A4 amb 2 pàgines: una amb la proposta gràfica, i una altra amb les dades personals del participant (Nom i cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte) La data límit per a la presentació de propostes és el 23 d’abril. Un jurat format per experts determinarà quina és la proposta a partir de la qual es desenvoluparà la nova imatge gràfica de la Fundació Bàsquet Manresa. El concurs és obert a tothom: dissenyadors professionals i amateurs, escoles, instituts i tot tipus de creatius que hi vulguin participar.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques