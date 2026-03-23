El Bàsquet Manresa obre un concurs per crear el nou logotip de la Fundació

El Bàsquet Manresa comença a partir d’avui un concurs adreçat a tot tipus de participants per dissenyar el nou logo de la Fundació Bàsquet Manresa, que tindrà una nova imatge corporativa a partir de les properes setmanes

El Bàsquet Manresa comença a partir d’avui un concurs adreçat a tot tipus de participants per dissenyar el nou logo de la Fundació Bàsquet Manresa, que tindrà una nova imatge corporativa a partir de les properes setmanes. Els guanyadors podran gaudir d’una experiència VIP al Nou Congost durant un dia de partit. Des d’avui i fins el proper 23 d’abril es poden presentar les propostes per al nou logotip.

Només caldrà tenir en compte 2 detalls imprescindibles:

-Que hi tingui incorporat el nom: “Fundació Bàsquet Manresa”

-Que tingui el color vermell

Per poder participar en el concurs, cal fer arribar al correu electrònic fundacio@basquetmanresa.com un arxiu PDF format Din-A4 amb 2 pàgines: una amb la proposta gràfica, i una altra amb les dades personals del participant (Nom i cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte) La data límit per a la presentació de propostes és el 23 d’abril. Un jurat format per experts determinarà quina és la proposta a partir de la qual es desenvoluparà la nova imatge gràfica de la Fundació Bàsquet Manresa. El concurs és obert a tothom: dissenyadors professionals i amateurs, escoles, instituts i tot tipus de creatius que hi vulguin participar.

