Esquí de muntanya
Bronze estatal i doblet català dels representants de la regió central als campionats per parelles d'esquí de muntanya d'Espot
El sallentí Nil Bacardit i el navassenc Josep Roset queden tercers d'Espanya i es proclamen campions de Catalunya, per davant del palanès Adrià Duarri i el berguedà Enric Baños
Una medalla de bronze en els Campionats d'Espanya i un doble d'or i plata en els catalans, que aprofitaven la mateixa prova. Va ser el resultat dels representants masculins de la regió central en les proves per parelles que es van disputar a l'estació d'esquí d'Espot.
Així, la parella formada pel sallentí Nil Bacardit i el navassenc Josep Roset va acabar la cursa en quart lloc general, però va obtenir la medalla de bronze estatal a causa de la nacionalitat francesa d'un dels representants del tercer classificat, el basc Thévin Loic. Els dos bagencs van fer un temps de 2 hores, 36 minuts i 17 segons i van quedar a 15.57.05 dels guanyadors, els aragonesos Antonio Alcalde i Miguel Caballero. La plata va ser per als navarresos Ander de Miguel i Asier Labairu.
La prova també servia com a Campionat de Catalunya, motiu pel qual el títol va ser per a Bacardit i Roset. La segona posició va ser per als vuitens classificats de la cursa, dos membres de la selecció catalana d'esquí de muntanya, el palanès Adrià Duarri i el berguedà Enric Baños. Van rebre una penalització i van arribar a gairebé 14 minuts de Bacardit i Roset. En aquest cas, Baños va haver de competir lesionat de l'esquena i el trencament d'una bota de Duarri va llastar les opcions d'haver pogut amenaçar la victòria dels vencedors.
La selecció catalana només va poder obtenir un triomf en totes les categories en l'estatal. Va ser l'aconseguit per Èric Roca i Lluc Sánchez, que es van imposar en el grup d'edat de sub-18. La competició es va desenvolupar en un matí radiant de sol i amb molta neu acumulada a les parts altes del recorregut. Aquest tenia uns 2.000 metres de desnivell positiu.
