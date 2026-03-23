Judo
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès assoleix sis medalles a la Copa de Catalunya cadet
Tres dels judokes s'han classificat per a les Copes d'Espanya a l'espera de places extra que podrian ampliar la representativitat de l'entitat
Regió7
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès va aconseguir sis medalles en la segona edició de la Copa de Catalunya cadet (sub-18), una cita clau per al rànquing català i per aconseguir plaça de cara a l'estatal.
Van destacar les victòries d'Ivet Beltran, de l'Osona Judo Club, en menys de 48 kg, i de Dumi Croitor, de l'Esport7, en menys de 73.
Les plates van correspondre a dues competidores del Judo Moià, Jana Fenoy, en menys de 52 quilos, i Núria Corcuera, en menys de 57, i en dos de l'Esport7, Carlos Llamas, en menys de 55 i Ot Fargas, en menys de 73.
A part d'aquestes sis medalles també van estar a prop del podi Sayuri Uematsu, Milena Gallego i Martina Abad, totes tres de l'Esport7. La resta de l'expedició va ser la formada per Clàudia Tarradellas, Nora Vinyals, Maria Noos, Víctor Bordallo, Vidal Beltran i Genís Serrat.
Un cop tancat el circuit de la Copa de Catalunya i el rànquing de Copes, el Centre ja té confirmades les tres judokes classificades per al rànquing de Copes d'Espanya. Es tracta d'Ivet Beltran, en menys de 48 quilos, Inés Guerrero, en menys de 57, i Berta Domínguez, en menys de 63.
