Comença la Volta a Catalunya 2026: aquestes són totes les carreteres tallades de la regió
Consulta totes les afectacions de trànsit del 23 al 29 de març
La 105a Volta Ciclista a Catalunya, que es disputa entre aquest dilluns 23 de març i el diumenge 29, obligarà a aplicar talls puntuals de carretera, restriccions d’accés i desviaments de trànsit en diferents punts de la xarxa viària catalana durant tota la setmana. El recorregut oficial de la prova consta de set etapes i travessarà les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
L’organització de la cursa ha habilitat una pàgina específica amb les afectacions de trànsit de cada etapa, mentre que el Servei Català de Trànsit (SCT) manté el seu portal d’incidències viàries per consultar en temps real l’estat de la circulació i les restriccions obertes.
Segons la informació oficial, aquestes són les principals afectacions previstes per jornada:
Dilluns 23 de març | Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols
La primera etapa, de 172,8 quilòmetres, començarà i acabarà a Sant Feliu de Guíxols. Entre les mesures especials previstes hi figuren el tall dels dos accessos de la C-31 al punt quilomètric 310 cap a la C-65, el tancament dels tres accessos de l'N-II cap a la C-65 i el tall de la sortida 64 Girona Sud de l’AP-7 en ambdós sentits. També es preveu senyalització específica a la C-25 i l’AP-7.
Dimarts 24 de març | Etapa 2: Figueres – Banyoles
La segona jornada, de 167,4 quilòmetres, sortirà de Figueres i arribarà a Banyoles. Les principals restriccions anunciades passen per un control dens per impedir l’accés de l'N-II, al punt quilomètric 759,2, cap a l'N-IIa, i pel tall dels tres accessos de l'N-260 cap a la GIP-6042.
Dimecres 25 de març | Etapa 3: Costa Daurada (Mont-roig del Camp) – Vila-seca
La tercera etapa, de 159,4 quilòmetres, afectarà especialment l’entorn de Vila-seca i Salou. Hi haurà talls a la C-14 en sentit Salou, a la sortida de l’A-7 cap a la rotonda de la C-14, a la plataforma de la C-14 amb desviament cap a l’AP-7, al ramal AP-7 cap a Vila-seca/PortAventura i a la sortida de la T-319 cap a Vila-seca, entre altres punts.
Dijous 26 de març | Etapa 4: Mataró – Vallter
L’etapa reina de mitja setmana, amb 173 quilòmetres, concentrarà bona part de les complicacions circulatòries. Estan previstos desviaments a la C-60 que afecten els enllaços amb l’AP-7 i la direcció de Granollers; talls i desviaments a la C-352 i la C-251, incloent-hi Bellavista i Canovelles; el tancament total de la sortida 22 de la C-17; afectacions a la C-59 i el tall de la sortida 164 de la C-25.
Divendres 27 de març | Etapa 5: La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal
La cinquena etapa, de 155,3 quilòmetres i alta muntanya, no té previstes mesures especials destacades en la informació facilitada per l’organització per a la xarxa principal.
Dissabte 28 de març | Etapa 6: Berga – Queralt
La penúltima jornada, de 158,2 quilòmetres, sí que tindrà incidència clara sobre la C-16. Estan previstos diversos talls de sortida en diferents punts quilomètrics, tant en sentit Barcelona com en sentit nord, entre ells als quilòmetres 97, 96,5, 95, 90, 86 i 83.
Diumenge 29 de març | Etapa 7: Barcelona – Barcelona
L’etapa final, de 95,1 quilòmetres, tornarà a condicionar la mobilitat en l’accés a Barcelona. S’anuncien talls a la C-31 en sentit Barcelona amb desviament cap a plaça Cerdà, a més del tancament de la sortida 44 de la C-32, de la B-22 al punt quilomètric 5,3 i de la C-31c en sentit Barcelona.
A més de les restriccions concretes per etapa, l’organització recorda que al seu web publica documents PDF amb el detall de les afectacions de cada jornada. L’SCT, per la seva banda, centralitza la informació actualitzada al seu mapa i llistat d’incidències viàries.
Què convé tenir en compte si has de circular
Els conductors que tinguin previst desplaçar-se per zones afectades per la cursa haurien de consultar l’estat del trànsit abans de sortir, especialment en accessos a municipis de sortida i arribada i en enllaços amb vies principals. També convé preveure rutes alternatives i sortir amb marge, ja que les restriccions són dinàmiques i poden provocar retencions puntuals i desviaments temporals. La Volta ofereix al seu web el detall de les set etapes i dels recorreguts, i Trànsit actualitza les incidències obertes en temps real.
