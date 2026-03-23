Ciclisme
El francès Godon és el primer líder d'una Volta a Catalunya amb una comarca del Berguedà determinant
Les dues etapes decisives de la cursa, dijous i divendres, travessen per la comarca berguedana amb trams al Moianès i al Lluçanès de la jornada de dijous i una sortida des de la Seu d'Urgell
El francès Dorian Godon (Ineos Grenadiers) s'ha imposat aquest dilluns en la primera etapa de la Volta, en un agònic final a Sant Feliu de Guíxols en què ha superat el sorprenent Remco Evenepoel, que ha aconseguit sis segons de bonificació per erigir-se com a primer favorit de cara a la general. És el tret inicial d'una prova que tindrà el Berguedà com a gran protagonista, amb dues etapes determinants, divendres i dissabte, travessant la comarca. A més, un pas dijous pel Moianès i el Lluçanès i una sortida des de la Seu d'Urgell.
Tornant a dilluns, el tram final era accidentat, amb una aproximació a Sant Feliu, després d’haver superat l’alt de Sant Hilari, en què tots els equips han buscat situar-se al davant. L’UAE, amb Lenny Martínez, ha posat el pilot en fila índia i ha obligat els favorits, Pidcock, Vingegaard o Evenepoel, a situar-se en el tram davanter per no quedar tallats i perdre temps.
En el passeig de la vila costanera, cap amunt, Pidcock ha quedat sol i s'ha descartat per a un triomf que Evenepoel ha hagut de lluitar amb el francès Dorian Godon. El gal no s'ha posat nerviós, ha anat posant el seu ritme i va ha vençut. Dimarts, segona etapa, de 167,4 quilòmetres entre Figueres i Banyoles.
Etapes determinants
Aquest va ser el pròleg d'una prova en què el Berguedà serà el gran protagonista de l’edició d’enguany, la número 105, de la prova ciclista més antiga de l’estat espanyol. La Volta a Catalunya no viurà enguany la tirania de Tadej Pogacar, la qual cosa s’agraeix des del punt de vista competitiu per dotar d’emoció al producte, i tindrà en les rampes d’aquesta comarca, si el déu Eol no ho impedeix com l’any passat, els escenaris que han de determinar el guanyador final.
I és que dos ports de categoria especial, cinc de primera, un de segona i un de tercera en dos dies haurien de ser obstacles suficients per fer la tria final, a l’espera de les pujades finals de diumenge a Montjuïc. Les arribades de divendres, a Coll de Pal, i de dissabte, a Queralt, seran festes per a una zona que viu el ciclisme com poques al país i que l’any passat es va quedar amb la mel als llavis per culpa de la ventada que va mutilar la jornada gairebé al no-res.
Dues tasses
Per això, enguany, si no volies caldo, dues tasses. Dos dies de ciclisme del bo. El primer d’ells, divendres, amb sortida a la Seu d’Urgell. De fet, els ciclistes ja vindran tocats d’un dijous en què hauran passat també pel Moianès i el Lluçanès. Així, sortint de Mataró i acabant l’etapa al port ripollès de Vallter, passaran per Moià, l’Estany, Oristà i Olost, en una primera presa de contacte.
Però serà divendres quan començarà la festa de debò. Sortida a la Seu i ascensió a tres ports de primera, el coll de Josa, de segona, pas per viles com Vallcebre, que també serà protagonista dissabte, Guardiola i esprint a Bagà abans de l’inici de pujada a Coll de Pal.
I dissabte, la cita dels tres últims anys, La Berguedana i el coll de Pradell com a monument màxim. Si els fenòmens meteorològics ho permeten, el Berguedà en tota la seva extensió. A la comarca ja fa dies que organitzen actes coincidint amb la Volta i finalitzaran amb l’etapa. Sortida de Berga, pas per Borredà, la Pobla de Lillet, novament Vallcebre i pujades a la Batallola, el Pradell, l’esprint amb vistes al Pedraforca i Sant Isidre, abans de la pujada a Queralt, de primera, com a traca final.
Debuta un triomfador al Tour
Des del punt de vista esportiu, el doble guanyador del Tour, el danès Jonas Vingegaard, l’únic que sembla capacitat de rivalitzar amb Pogacar, és la gran atracció. El vigent guanyador de la Vuelta a Espanya és el favorit, i encara més després de dominar la París-Niça.
Al seu costat, Remco Evenepoel representa l’alternativa. El belga del Bora, també guanyador d’una Vuelta i de l’or olímpic, té capacitat per plantar cara en tots els terrenys. També ho farà el portuguès Joao Almeida (UAE Emirates), un especialista en proves d’una setmana. Ells i d’altres aspirants faran les delícies dels aficionats, però sempre amb les carreteres del Berguedà a l’horitzó.
